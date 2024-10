Os apoiantes da Palestina envolvem-se em confrontos violentos com o pessoal da lei.

As ruas de Berlim ecoaram o aniversário do ataque terrorista de Hamas a Israel, causando tumulto durante um comício. A polícia entrou em confronto com manifestantes e um ativista proeminente se juntou à confusão.

Relatos de lançamento de garrafas e pedras contra a polícia, além de gritos anti-Israel, foram relatados em uma manifestação pró-Palestina em Berlim-Kreuzberg. A polícia de Berlim confirmou isso no X, dizendo que várias prisões já haviam sido feitas.

Vídeos nas redes sociais mostram a polícia usando spray de pimenta contra os manifestantes. A desordem teria começado depois que um slogan proibido foi gritado no evento, o que levou a polícia a intervir.

Aproximadamente 400 pessoas participaram do comício titled "Suporte à Palestina" no primeiro aniversário do ataque da organização terrorista islâmica Hamas a Israel. Eles se reuniram no final da tarde no Südstern, gritando "Viva a Palestina". Muitos manifestantes usavam keffiyehs palestinos e acenavam com bandeiras correspondentes. Um homem com um megafone incitou a multidão com slogans como "Vamos, vamos Intifada", "Pare o massacre" e "Israel é um estado terrorista".

Fotos e vídeos também mostram a ativista sueca do meio ambiente Greta Thunberg participando do protesto, usando um keffiyeh palestino. Ela já havia participado de demonstrações semelhantes, por exemplo, em Leipzig em janeiro.

A frase "Do rio ao mar, a Palestina será livre" foi ouvida várias vezes. Isso se refere à região entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. De acordo com o Ministério do Interior da Alemanha, essa frase é proibida na Alemanha se serve como símbolo do Hamas.

Jornalistas encontraram obstáculos e ameaças em seu trabalho em certos momentos. Nem Hamas nem as vítimas israelenses do ataque do ano passado foram reconhecidas. A polícia foi forçada a encerrar prematuramente uma manifestação pró-Palestina em Kreuzberg no domingo devido ao lançamento de pedras e garrafas.

Os protestos em Berlim-Kreuzberg foram em apoio às pessoas na Faixa de Gaza, ecoando sua luta. Apesar da confusão, uma grande multidão participou do comício "Suporte à Palestina", usando keffiyehs palestinos e acenando com bandeiras.

Leia também: