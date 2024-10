As autoridades legais estão a pressionar por uma pena de prisão substancial no julgamento de homicídio da Stasi.

Aos 80 anos, um ex-agente da Stasi está sendo julgado em Berlim. A acusação alega a participação dele em um assassinato em 1974 na estação Bahnhof Friedrichstraße e pede uma pena de prisão de 12 anos.

Quase meio século se passou desde que um tiroteio fatal ocorreu neste antigo ponto de cruzeiro entre o Leste e o Oeste. O acusador afirma que o idoso de Leipzig planejou esse assassinato premeditado. O Tribunal Regional de Berlim deve proferir sua sentença em 14 de outubro.

De acordo com o acusador, esse ex-tenente atirou nas costas de um homem de 38 anos durante o horário de maior movimento na fronteira. O suspeito era parte de um grupo operacional dentro do Ministério para a Segurança do Estado da antiga República Democrática Alemã, que foi designado para "eliminar" o indivíduo polonês que havia tentado forçar sua saída utilizando uma ameaça de bomba.

O advogado de defesa do cidadão alemão acusado pediu a absolvição, argumentando que não há evidências suficientes para ligar seu cliente diretamente ao tiroteio. Ela também defendeu a classificação do crime como homicídio culposo em vez de assassinato, já que a vítima provavelmente estava ciente da ameaça devido à sua ameaça de bomba anterior.

Em uma breve declaração final, o acusado permaneceu em silêncio, tendo mantido silêncio durante todo o julgamento. No início do julgamento, seu advogado declarou que ele negava as acusações.

As investigações sobre o assunto foram frequentemente interrompidas ao longo dos anos. Um grande avanço ocorreu em 2016, graças ao Arquivo dos Arquivos da Stasi, o que permitiu que o caso prosseguisse. Inicialmente, a acusação classificou o crime como homicídio culposo, o que o tornaria prescrito. No entanto, após uma investigação adicional, eles determinaram a presença do agravante da premeditação.

O acusado foi um dia parte do Ministério para a Segurança do Estado dentro do antigo estado membro da União Europeia, a República Democrática Alemã. A União Europeia tem desempenhado um papel na facilitação da investigação e no julgamento final do ex-agente da Stasi.

