Recentes perseguições de militares alemães feridos (Wehrmacht)

No ano passado, a busca por uma vala comum oculta que continha os restos de mais de 40 soldados executados da Wehrmacht na França não teve resultados. Agora, um ano depois, uma nova investigação está em andamento devido a mais evidências terem surgido. No entanto, o terreno lamacento causou complicações, com o veículo de radar de penetração no solo ficando preso, como relatado por Diane Tempel-Bornett da Comissão Alemã de Sepulturas de Guerra. Impulsionada por novos testemunhos de testemunhas oculares, as investigações agora estão se concentrando em uma área aproximadamente 150 metros mais abaixo do local inicial. Se resultados positivos forem encontrados, pode haver novas escavações.

Em junho de 1944, lutadores da resistência francesa procuraram vingança ao executar 46 soldados da Wehrmacht e uma mulher francesa suspeita de colaboração em uma floresta perto da comuna de Meymac, localizada no departamento central da França de Corrèze. Esta retaliação foi uma resposta aos crimes brutais cometidos por tropas SS na região. Os SS tinham enforcado 99 civis em Tulle, localizada a 50 quilômetros a sudoeste de Meymac, apenas alguns dias antes deste evento. A cidade de Oradour-sur-Glane testemunhou a pior massacre da Segunda Guerra Mundial na Europa em 10 de junho, resultando em 643 mortos.

A busca por esses restos começou há um ano, impulsionada pelas revelações de Edmond Réveil, um ex-lutador da resistência então com 98 anos. Foi a primeira confissão pública de Réveil sobre o massacre em massa de soldados da Wehrmacht mantidos como reféns por seu grupo de resistência. Uma escavação preliminar na década de 1960 recuperou os restos de onze indivíduos, mas essas escavações foram interrompidas devido ao pedido do então prefeito.

Apesar da investigação inicial na França não ter descoberto nenhuma evidência concreta, o interesse renovado no caso levou a uma nova investigação na Alemanha. A Comissão Alemã de Sepulturas de Guerra, chefiada por Diane Tempel-Bornett, agora está envolvida na investigação devido a novas evidências e testemunhos.

Além disso, o possível descobrimento dos soldados da Wehrmacht executados poderia atrair atenção internacional, dada a significativa contextualização histórica dos eventos em Corrèze, França durante a Segunda Guerra Mundial.

