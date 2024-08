- Vestido de banho escolhido para a cerimônia de premiação aquática

Qual é meu visual hoje? A princesa herdeira Victoria (47) tinha o conjunto perfeito para sua aparição em uma cerimônia de premiação pela sustentabilidade em Estocolmo na quarta-feira. Enquanto ela abrilhantava a cerimônia do Junior Water Prize no Centro de Congressos Stockholm Waterfront, a realeza sueca estava radiante em seu traje esmeralda. O evento celebrava jovens indivíduos com paixão pela água e questões ambientais.

O conjunto inspirado no mar de Victoria

Victoria chamou a atenção com seu vestido de cocktail cativante, adornado com um padrão que lembrava o mar, uma saia fluida, um decote alto e uma cintura definida. Ela combinou com saltos verdes combinando e uma bolsa clutch.

A orgulhosa mãe de dois manteve suas joias minimalistas, mas elegantes, finalizando seu look com brincos de pedra verde e uma pulseira sofisticada. Sua maquiagem era natural, e ela usava o cabelo preso em um coque arrumado.

Antes de entregar alguns dos prêmios, Victoria posou confiantemente com os oficiais do evento para a câmera.

Prêmio Junior de Água de Estocolmo

A princesa herdeira Victoria serve como patrona do Prêmio Junior de Água de Estocolmo, uma competição internacional aberta a participantes de todo o mundo. Todos os anos, milhares de jovens participam, na esperança de ganhar o prêmio de $15.000, uma estátua de cristal azul deslumbrante, um diploma e uma viagem a Estocolmo. Eles competem em competições nacionais para representar seu país nas finais internacionais durante a Semana Mundial da Água em Estocolmo.

Honrando Raoul Wallenberg

De acordo com a postagem nas redes sociais do palácio, Victoria também distribuiu prêmios em homenagem ao diplomata sueco Raoul Wallenberg (1912-1947).

"O Prêmio Raoul Wallenberg reconhece um indivíduo na Suécia que incorpora o espírito de Raoul Wallenberg, como por meio da defesa dos direitos iguais para todos", explica a legenda de algumas fotos de ambos os eventos.

Para a segunda cerimônia de premiação, Victoria usava um vestido branco com estampas florais azuis e mangas volumosas.

