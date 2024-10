A duquesa de Sussex, Meghan, vestido vermelho ousado, exibido em um evento de caridade no sábado, não é totalmente desconhecido.

Não há muito que se relacione com Meghan, Duquesa de Sussex, especialmente quando se trata de sua transição para a fama real britânica e sua marca de estilo de vida de luxo, American Riviera Orchard. No entanto, uma chance de camaradagem surgiu quando ela compareceu ao Gala do Hospital Infantil de Los Angeles de 2024 usando um vestido vermelho de Carolina Herrera, uma peça que ela havia usado anteriormente em 2021.

Reviver peças básicas do guarda-roupa é comum para pessoas comuns, mas é uma escolha deliberada para celebridades, como Cate Blanchett, Gwyneth Paltrow e Billie Eilish, que recentemente decidiram reutilizar vestidos vintage no tapete vermelho para incentivar discussões sobre a sustentabilidade da moda.

O look de Meghan passou por algumas alterações desde sua estreia inicial. Em sua primeira aparição em um evento de gala em Nova York, três anos antes, ela usava um vestido de gala com uma saia volumosa, combinado com sapatos de cetim pontudos e suas características brincos de diamante Birks Snowflake Snowstorm de 2.15 quilates.

Avançando para sua aparição no tapete vermelho em 2022, Meghan, que deixou seus deveres reais ao lado do marido, o príncipe Harry, renovou seu look. Ela optou por uma versão mais ajustada do vestido, deixou o cabelo solto e manteve a joalheria minimalista, sem colar ou brincos visíveis além de alguns anéis e seu querido bracelete Cartier Love. Ela finalizou o look com sandálias de tiras abertas da Giuseppe Zanotti.

Dada sua experiência em aderir ao código de vestimenta rigoroso da família real britânica, Meghan adotou uma abordagem de estilo mais moderna, incorporando um estilo que perhaps é mais reflexo de sua vida antes do príncipe Harry. Ela brilhou na cerimônia de encerramento dos Jogos Invictus do ano passado na Alemanha, usando um vestido de tubinho de renda verde-esmeralda da Cult Gaia com alças off-the-shoulder. Recentemente, enquanto estava na Nigéria e na Colômbia, ela escolheu vestidos de sol estampados com tiras e fendas nas coxas como sua roupa preferida.

Seu vestido vermelho de Carolina Herrera com caimento solto e estilo relaxado representa uma abordagem mais descontraída para a vestimenta noturna (em contraste com seus deveres reais, é claro). Sem regulamentações reais para seguir, Meghan teve a liberdade de brilhar pela causa beneficente, notadamente o Hospital Infantil de LA. Ela elogiou o trabalho incrível da equipe do hospital, proporcionando cuidados de saúde de ponta para famílias que não poderiam pagar, de acordo com a Revista People.

