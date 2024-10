Exponha a cavidade oral, estenda a língua.

Dois encontros individuais distintos levando a resultados variados, uma despedida repleta de uma declaração e sessões de beijos apaixonados escondidas atrás de folhagem luxuriante: A perseguição do amor puro parece estar ficando cada vez mais apaixonada.

O encontro individual muitas vezes serve como o momento definidor. Finalmente, a química perfeita é reunida. O concorrente rival é mantido à distância, deixando um campo aberto para o pretendente persuadir a Solteira de que ele é a melhor escolha. Jan, cheio de entusiasmo, pula em um helicóptero com Stella. O vencedor do teste de compatibilidade adota uma abordagem cautelosa inicialmente. Ele pega a mão de Stella e se delicia com a paisagem aérea do cenário paradisíaco com ela. Mais tarde, na piscina, ele mergulha fundo com Stella, compartilhando sua "aflição de soldado" e momentos difíceis. A Solteira fica surpresa e grata. Suas expectativas em relação à abertura de Stella foram superadas.

Jan está navegando, talvez até mesmo com cores voando - até decidir passar da primeira para a quinta marcha. "Vamos compartilhar um momento olhando nos olhos um do outro", Jan sugere em voz baixa. sessenta segundos depois, o firefighter tatuado perde o controle: "Eu podia ver em seus olhos que você está curiosa sobre meu beijo!" A estratégia de Jan falha. Em vez de abraçá-lo, Stella pisa no freio: "Talvez devamos guardar isso para outra hora", sorri a Solteira. O alto de repente vira uma ressaca. Jan cobre o rosto com as mãos: "A intenção estava lá, mas o resultado não foi ótimo", conclui o nativo de Hamburgo com um suspiro de decepção.

Lábios que dançam um tango tentador

Após um breve, mas intenso, encontro em grupo, onde Musty, o entretenedor do Mottzki, revela seu lado emocional pela primeira vez ("A passagem do meu pai me desequilibrou, depois tudo pareceu insignificante para mim"), Leila, a garota Rasta e trabalhadora social treinada, é tratada ao próximo encontro individual na piscina de Stella. "Posso beijar você?" Leila propõe candidamente. Em seguida, seus lábios já estão dançando um tango tentador. Depois do beijo, assuntos cruciais precisam ser abordados. "Onde estão seus pontos sensuais doces?" "Qual tipo de intimidade lhe apela mais?" Leila e Stella percebem que compartilham muitas preferências semelhantes.

Outros concorrentes também aspiram à mesma conexão com a Solteira. No entanto, Aysun, incapaz de desenvolver qualquer conexão emocional, decide se despedir da villa. Com lágrimas nos olhos, a mulher ousada de Mannheim confia à Solteira sobre sua "platônica" agitação emocional. "Portanto, eu partirei da villa", Aysun soluça. O imponente Martin surge para pegar a frágil Aysun e acompanhá-la à liberdade. Ao retornar, ele rapidamente captura a Solteira e desaparece com ela em direção à área de bastidores ao ar livre, onde os dois engajam em uma exibição apaixonada de afeto.

Perspectivas distorcidas podem causar problemas

Logo depois, Stella também se encontra em um encontro de beijos com o Guy Shy Devin. A noite foi perfeita, a atmosfera elétrica e a Solteira ficou sem saber como proceder com sua língua.

Durante a estreia musical do DJ invisível e o louvor selvagem do Amor do céu, o diretor de formato interrompe a celebração ao exibir vislumbres distorcidos em preto e branco em direção ao piso de dança. Martin está envolvido em uma discussão acalorada com a chorando Luna. Um Musty irritado está insistindo em chegar ao fundo das coisas. E Ferry também está vocalizando sua insatisfação. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E, acima de tudo: Quando as coisas serão esclarecidas? Infelizmente, as respostas permanecem elusive. Suspiro... Se você gosta de suspense, está ansiosamente aguardando cada próximo movimento.

No espírito de honestidade e abertura, Leila propõe um beijo a Stella, e eles compartilham um momento apaixonado, seus lábios engajados em um tango tentador. No entanto, quando se trata da transmissão RTL de seu reality show, os produtores decidem distorcer sua perspectiva, exibindo apenas vislumbres borrados da situação, deixando os espectadores em suspense. [RTL]

