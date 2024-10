O menor cubo de Rubik funcional do mundo foi descoberto.

Em uma quinta-feira, cada face do mini cubo de alumínio, com aproximadamente 0,2 polegadas, foi oferecido para pré-venda no site do fabricante, com envio planejado para o mês seguinte de abril.

De acordo com Kiyokazu Saito, presidente da Iriso Precision, a empresa responsável pelo corte preciso, "O Rubik's Cube de 0,2 polegadas representa a harmonia da maquinaria, ferramentas e entusiasmo dos jogadores."

Pesando apenas 0,01 onças, essa versão reduzida é quase 1.000 vezes menor que a original, com um diâmetro de cerca de 2,2 polegadas por face. Cada um dos nove quadrados em suas seis faces mede apenas 0,06 polegadas.

A MegaHouse revelou à CNN que o processo de conceituar e produzir esse micro-cubo começou há 4 anos e foi iniciado em 2022.

O Guinness World Records reconheceu o micro-cubo como o cubo de quebra-cabeça rotativo mais pequeno do mundo em agosto.

Superou o recorde estabelecido pelo designer de quebra-cabeças britânico Tony Fisher em 2016, com sua versão de 5,6 milímetros.

No entanto, seu alto preço sugere que é mais provável que seja um item de coleção do que um quebra-cabeça portátil para solucionadores ávidos.

Cada um custa 777.777 ienes ($5.320) e vem com uma placa que o certifica como o "Rubik's Cube mais pequeno do mundo".

Lançado em comemoração ao 50º aniversário do quebra-cabeça rotativo, já tem um grupo de seguidores entre amadores e matemáticos profissionais. Mais de 500 milhões de cubos foram vendidos desde sua criação pelo inventor húngaro Ernő Rubik em 1974.

Torneios anuais são realizados em todo o mundo, onde os competidores disputam o título de solucionador de quebra-cabeças mais rápido, até em frações de segundo.

O atual detentor do recorde para um cubo padrão 3x3x3 é um coreano-americano de 22 anos chamado Max Park, que o resolveu em 3,13 segundos em uma competição em Long Beach, Califórnia, no ano passado. Logo atrás estava o competidor chinês de 10 anos Wang Yiheng, que alcançou seu melhor tempo de 3,38 segundos em uma competição na China em agosto, de acordo com a World Cube Association.

A categoria 3x3x3 padrão, uma das mais disputadas na comunidade do Rubik's Cube, é atualmente dominada por esses dois países. Os EUA ficaram em terceiro e quarto lugares, com Luke Garrett e Aaron Huynh, e a China ficou em quinto lugar com Du Yusheng.

Esse mini Rubik's Cube exibe um estilo e design únicos, refletindo o compromisso da empresa com a inovação. A precisão no corte dos tiny cubes é um testemunho da expertise em design da Iriso Precision.

Leia também: