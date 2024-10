A longa busca da França pela esquiva coruja dourada, que durou três décadas, terminou.

A aventura, intitulada "Em Busca da Coruja de Ouro", foi inspirada em uma publicação de quebra-cabeças de 1993. Os concorrentes foram obrigados a resolver 11 quebra-cabeças do livro e mais um que estava escondido para encontrar o verdadeiro local do prêmio.

Um aviso apareceu em um canal do Discord com vários assinantes. "Mãos fora!", dizia, após a notícia de que o símbolo da Coruja de Ouro havia sido encontrado na noite anterior. "A notícia está aí, o emblema da Coruja de Ouro foi descoberto", continuou, desencadeando uma enxurrada de emojis tristes e chorosos. "Não há motivo para cavar mais."

As soluções fornecidas por aqueles que afirmaram ter encontrado o prêmio estavam sendo verificadas no momento, segundo o aviso.

Regis Hauser, autor do livro, e Michel Becker, ilustrador, criaram um grupo dedicado de mais de 200.000 jogadores, conhecidos como "caçadores de corujas", em toda a França e além, de acordo com o site oficial da caça.

Becker explicou em um documentário do YouTube que estava encarregado de financiar e supervisionar a criação do prêmio: uma coruja de ouro de 3 kg e uma de prata de 7 kg, com diamantes incrustados no rosto.

Reuniões para "caçadores de corujas" se reunirem e trocarem estratégias foram organizadas em toda a França.

Hauser, o gênio por trás dos quebra-cabeças, usava o pseudônimo "Max Valentin" inicialmente para evitar ser assediado por caçadores de tesouro determinados. Ele morreu em 2009, como relatou o jornal francês Le Monde.

Juntos, Hauser e Becker decidiram enterrar uma réplica da coruja, com o verdadeiro tesouro seguro em outro lugar. De acordo com os entusiastas da caça ao tesouro, a réplica vale €150.000 (aproximadamente $165.000).

Para reivindicar o prêmio, o participante vitorioso tinha que enviar a réplica junto com as soluções para todos os mistérios do livro.

Becker não forneceu comentários em resposta a um pedido da Associated Press.

Após a notícia da réplica da coruja descoberta, os membros do Discord do canal de caça reagiram rapidamente, enchendo a plataforma com milhares de mensagens.

"É hora de pegar os lenços", escreveu um participante. "É o fim de uma era", suspirou outro.

Meios de comunicação franceses também reconheceram o fim da busca de três décadas, marcando uma das maiores caças ao tesouro em andamento do mundo. "Estou desapontado porque pensei que estava perto, mas ao mesmo tempo aliviado que acabou", comentou um participante do sul da França na rádio France Inter.

O participante de 30 anos compartilhou que passou todos os fins de semana procurando a coruja nos últimos dois anos e às vezes cavava à noite.

No site oficial da caça, Becker lembrou os "caçadores de corujas" a não cavar buracos em propriedade privada ou pública sem permissão.

De acordo com um documentário de 2021, a ideia surgiu de "Masquerade", uma publicação de quebra-cabeças de 1979 de Kit Williams, onde os jogadores também tinham que resolver vários quebra-cabeças para encontrar um coelho de ouro.

O estilo da caça ao tesouro, inspirado nos quebra-cabeças de Regis Hauser e Michel Becker, teve uma influência significativa nas artes de resolver quebra-cabeças e caçar tesouros. Visitantes da exposição "Em Busca da Coruja de Ouro", que mostra os trabalhos de Hauser, podem apreciar a expressão artística de seu estilo de criação de quebra-cabeças nas artes.

