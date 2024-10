Se representa o pico da beleza...

...Deve-se parar, como Dagmar Manzel sugere em relação à sua saída do "Tatort". Sem dúvida, "No entanto", seu último caso, teve uma boa dose de tensão e elegância. Após o intenso desfecho com o duo de Frankfurt, ofereceu uma sensação de tranquilidade. As camadas anuais das equipes do "Tatort" às vezes expõem a rapidez do passar do tempo, especialmente quando uma saída está próxima. Junto com jubileus importantes, geralmente serve como uma oportunidade para reflexão: quando um membro da equipe de investigadores decide se aposentar. Recentemente, Janneke e Brix encontraram seu fim, e em maio de 2015, Margarita Broich e Wolfram Koch se uniram em Frankfurt. Agora, Dagmar Manzel, mais conhecida como Paula Ringelhahn, está se despedindo calmamente do "Tatort" da Franconia.

"Quando está no auge, é a hora de parar", explica Manzel sua razão. "Paula é um personagem interessante e multifacetado, e tive a sorte de interpretá-la. Ao mesmo tempo, ainda há muitos empreendimentos cativantes que espero ansiosamente, como dirigir ópera, brincar com meus netos ou fazer longas férias."

Início do Serviço em Abril de 2015

Aproximadamente um mês antes dos frankfurtenses, em abril de 2015, ela começou seu serviço com "O Céu é um Lugar na Terra", o título do roteiro do caso de Catharina Schuchmann e Max Faerberboeck, que posteriormente dirigiu seu adeus e outras vezes ao longo dos anos. "O início é firme, apesar de a província e o Pentágono não se misturarem muito bem. Um ponto é indiscutível, porém: há muito atrito em Nuremberg", foi observado nessa altura. "Um início promissor" foi reconhecido com dialeto local.

Dentro do foco dos franconianos, como na maioria das outras equipes do "Tatort", está a interação do duo principal. Ao contrário de Manzel/Ringelhahn, Fabian Hinrichs interpretou o papel de Felix Voss, um contraponto um tanto excêntrico. No papel de Gisbert Engelhardt, Voss foi morto no "Tatort" da Baviera "O Sono Profundo" (2012), mas, devido à demanda popular, a emissora bávara o trouxe de volta como Felix Voss.

Apesar de seus personagens contrastantes - ela a analista lógica e empática, ele o palhaço um pouco desgrenhado - eles conseguiram encontrar seu ritmo e fornecer entretenimento substancial. "Mesmo os policiais têm sentimentos. E no final, a camaradagem ainda é a melhor receita para a vitória", foi a avaliação do n-tv.de para "Um Dia Como Qualquer Outro".

Dez Casos em Dez Anos

Com "No entanto", Dagmar Manzel, ou pelo menos Paula Ringelhahn, está se despedindo do "Tatort". Isso marca dez casos em dez anos, uma resolução em círculo completo no estilo de Tarantino. Assim como o diretor de Hollywood quer encerrar sua carreira cinematográfica no número dez, Manzel agora está fazendo o mesmo: "Foi uma colaboração magnífica, abençoada, intensa, de dez anos com a emissora bávara, especialmente com Stephanie Heckner, que morreu muito cedo. Lhe devo muito."

Sua despedida reflete o caso de 2017 ou melhor, seu título: "No Final, Um Vai Nu". Foi uma reviravolta surpreendente quando Manzel se despiu inesperadamente no clímax - uma tática dramática que tanto chocou quanto cativou. No final, o que os espectadores testemunharam e ouviram ao longo das décadas do "Tatort" foi exposto. Foi cantado. A versão a cappella de Ringelhahn de "The Sound of Silence" de Simon & Garfunkel serviu como um adeus adequado. Quem vai se unir a Felix Voss no futuro? Vamos esperar com expectativa para ver.

