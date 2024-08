- Vestido com um fato escuro e um colarinho ao pescoço.

Eva Longoria-Herzigova (51) chamou a atenção no tapete vermelho do festival de cinema em Veneza. Na quinta-feira à noite, a atriz tcheca e ex-modelo apareceu na estreia do filme biográfico "Maria", estrelado pela atriz de Hollywood Angelina Jolie (45), usando um body preto semi-transparente com tatuagens ilusórias pelo corpo. Ela combinou com um xale com colarinho preto com uma longa cauda que cobria apenas o peito, combinado com calças pretas justas.

A atriz de 51 anos destacou o look com uma extravagante gargantilha dourada, uma corrente abdominal de duas fileiras e saltos pretos.

Longoria-Herzigova usava os longos cachos loiros escuros soltos e ondulados. Ela manteve a maquiagem minimalista, enfatizando os lábios e os olhos. Ela posou com confiança, alternando entre expressões brilhantes e sedutoras, para os fotógrafos presentes.

Modelo Famoso do Passado

Eva Longoria-Herzigova é uma modelo famosa dos anos 90, conhecida como "Miss Wonderbra" em 1994.

Ela foi casada com o baterista do Bon Jovi, Tico Torres (70), de 1996 a 1999. Desde 2001, ela está em um relacionamento com o italiano Gregorio Marsiaj, e eles se casaram em 2006. O casal tem três filhos, George, Edward e Philipe Marsiaj.

Biografia em Concorrência

Dirigido por Pablo Larraín (48), "Maria" concorre ao Leão de Ouro no Lido. O filme conta a história da cantora de ópera Maria Callas (1923-1977). Além de Jolie, a atriz italiana Valeria Golino (58) interpreta a irmã mais velha de Callas, Yakinthi, nascida em 1917, e o ator turco Haluk Bilginer (70) interpreta o magnata grego-argentino Aristotle Onassis (1906-1975), amante de Callas.

O Festival de Cinema de Veneza occurs from August 28 to September 7 in the lagoon city.

A aparição de Eva no tapete vermelho mostrou sua confiança, com seus longos cachos loiros escuros caindo ao redor do body preto semi-transparente e chamativo.

No filme biográfico "Maria", Angelina Jolie interpreta a lendária cantora de ópera Maria Callas, cativando o público com sua atuação e deixando uma marca duradoura nos espectadores, assim como Eva Longoria-Herzigova fez durante seu tempo como "Miss Wonderbra".

