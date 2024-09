- Ver a Alemanha a enfrentar a Holanda na televisão.

Sem a presença de Niclas Füllkrug, a seleção nacional de futebol da Alemanha enfrenta os Países Baixos na Liga das Nações da UEFA nesta terça-feira à noite. Com Jamal Musiala e Florian Wirtz liderando o ataque, Kai Havertz está pronto para brilhar. Infelizmente, Füllkrug sofreu uma lesão no tendão de Aquiles esquerdo, uma distensão. Apesar disso, os torcedores esperam um jogo emocionante e cheio de gols em Amsterdã. Ambos os times marcaram cinco gols em seus jogos de estreia.

Holanda x Alemanha na TV RTL

O Estádio Johan Cruyff pode acomodar cerca de 55.000 espectadores, com o teto do estádio previsto para ser fechado para a noite. Milhões de pessoas ao redor do mundo assistirão a este clássico na televisão.

Na Alemanha, a RTL transmite ao vivo o jogo da seleção nacional. O apresentador Florian König e o especialista Lothar Matthäus darão atualizações de Amsterdã a partir das 20h15. Os comentários serão feitos por Marco Hagemann. O pontapé inicial está marcado para as 20h45. Alternativamente, você também pode assistir ao jogo no RTL+.

Os telespectadores que estão fora de casa podem sintonizar na rádio de informações ARD para assistir ao relatório completo de 90 minutos em estações como NDR Info e RBB 24 Inforadio, ou obter atualizações rápidas em outras estações, como NDR2 e WDR2.

O último confronto entre as duas equipes ocorreu há apenas seis meses. Em 26 de março de 2024, a Alemanha venceu o jogo amistoso em Frankfurt por 2 a 1 (1 a 1), graças aos gols de Maximilian Mittelstädt e Niclas Füllkrug.

Ao todo, as duas equipes já se enfrentaram 46 vezes, com a Alemanha tendo 17 vitórias, 12 derrotas e 17 empates.

