Venus Williams vence a irmã Serena em Indian Wells

Venus vence Serena por 6-3 6-4 na terceira ronda

Serena teve dificuldades no serviço e cometeu 31 erros não forçados

Serena continua a liderar os confrontos directos por 17-12

A tenista Venus deixou de lado os sentimentos de amor familiar para vencer por 6-3 e 6-4 na sessão nocturna de segunda-feira, no deserto da Califórnia, servindo bem durante a maior parte do tempo e destacando a forma como Serena está a reencontrar o seu caminho no circuito, combinando a maternidade com as exigências do desporto profissional.

Foi a primeira vitória de Venus sobre Serena, 23 vezes vencedora do Grand Slam, nos últimos quatro encontros, mas Serena continua a liderar o confronto direto por 17-12. Foi também o primeiro duelo entre as duas em Indian Wells, 17 anos depois de Venus ter abandonado a semifinal com uma lesão no joelho.

Isso provocou cenas desagradáveis, uma vez que o pai de ambas, Richard, disse ter sido maltratado racialmente pelos adeptos quando Serena jogou - e ganhou - a final contra Kim Clijsters. A belga Clijsters parecia ser a favorita dos adeptos nesse dia, apesar de os irmãos terem crescido perto, no subúrbio de Compton, em Los Angeles.

Serena só regressou a Indian Wells em 2015, e Vénus só voltou um ano depois.

Quando lhe perguntaram se o jogo de segunda-feira tinha encerrado o que aconteceu em 2001, Venus, sete vezes campeã de Grand Slam, respondeu: "Nunca me passou pela cabeça": "Isso nunca me passou pela cabeça".

Mas Venus, de 37 anos, teve uma ideia do que fez a diferença entre as irmãs em court na terceira ronda, a sua primeira batalha num torneio desde que se encontraram na segunda ronda do Open da Austrália de 1998, porque Serena não está agora classificada.

"Tive mais alguns jogos", disse Venus aos jornalistas. "Mesmo que eu não tenha jogado muito este ano, as partidas do ano passado contam".

Ninguém contestaria isso.

Quando Venus salvou break points nos seus dois primeiros jogos de serviço, entrou num ritmo de serviço e quebrou para 4-2.

O ímpeto permaneceu com Venus e ela chegou a uma vantagem de 5-2 no segundo jogo, mas teve dificuldades para fechar as coisas. No entanto, salvou um break point a 5-4 com um potente serviço para o corpo, enquanto outro grande serviço garantiu a vitória num segundo match point. Serena é famosa por algumas das suas reviravoltas, mas Vénus manteve-se firme.

As irmãs - como sempre - trocaram um abraço na rede.

Serena ganhou apenas metade dos seus pontos de serviço no total - é muito, muito mais elevado quando o seu serviço e jogo estão a funcionar, mesmo contra Venus - e cometeu 31 erros não forçados para além de 22 winners. Lamentou ter falhado jogadas que disse que faria 10 vezes em 10 nos treinos.

Venus, entretanto, foi a mais sólida, com 19 winners e 21 erros não forçados nas condições complicadas de Indian Wells, onde as bolas voam pelo ar, mas depois são temperadas por um court duro e lento.

"Definitivamente, não é menos dececionante", disse Serena ao refletir sobre a derrota. "Gostava que fosse, mas não é. Mas também gostava que não fosse. Nesse caso, não seria quem sou. Sim, por isso tenho um longo caminho a percorrer e estou ansiosa pela viagem."

Miami a seguir para Serena

"Vou preparar-me para (o meu próximo torneio)", acrescentou Serena, residente na Florida, que irá competir num dos seus eventos favoritos, o Miami Open, no final deste mês. "Tenho muito a melhorar. É bom não ter de dizer que este foi o melhor ténis que já joguei e que perdi. A minha margem de progressão é incrível.

"Por isso, tenho de continuar a dizer que o meu objetivo em cada torneio é ser melhor do que no anterior e não quero - definitivamente não quero andar para trás. Só quero continuar a progredir. Penso que, enquanto conseguir fazer isso, continuarei a melhorar".

Em Indian Wells, Vénus tem de continuar a progredir, ao passo que muitas das suas anteriores disputas tiveram lugar em finais e, por isso, a vencedora teria levantado o troféu. Foi o que aconteceu quando se defrontaram pela última vez no Open da Austrália de 2017, com Serena a vencer na fase inicial da gravidez.

Venus, portanto, não estava pensando em sua vitória na segunda-feira.

"Honestamente, tenho de me concentrar para o próximo jogo", disse Venus, que joga contra Anastasija Sevastova, 21ª cabeça de série, na terça-feira. "Estou a jogar com uma jogadora completamente diferente, com novos desafios. Na verdade, já estava a fazer o reset, porque o torneio está longe de acabar."

Para Serena, o torneio está longe de ter terminado, mas ela vai certamente encontrar-se num ambiente familiar - as últimas fases dos torneios - em breve.

Fonte: edition.cnn.com