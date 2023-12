Venus Williams é eliminada num dia difícil para os americanos

Destaques da história

Tipicamente discreta na vitória, Williams largou a raquete, deu uma pirueta e saltou para a rede. Seguiu-se uma dupla pirueta e não foi possível tirar o sorriso do seu rosto. Foi o tom para uma bela temporada de 2017, mesmo que a eterna Williams tenha perdido para a irmã mais nova Serena na final.

Mas com um sorteio difícil no Open da Austrália deste ano, a sete vezes campeã do Grand Slam não conseguiu repetir o sucesso do ano passado em Melbourne Park e foi derrotada por uma ressurgente Belinda Bencic por 6-3 7-5 no que foi um dia difícil para os americanos no primeiro dia do primeiro Major do ano.

"Este é um novo ano", disse Williams, que procurava tornar-se a mais velha vencedora de um Grand Slam na história do ténis, aos jornalistas. "Não se pode viver no ano anterior. É impossível.

"Acho que não fiz um jogo mau. Ela apenas jogou acima e além. Só tenho de lhe dar crédito por isso".

Com Serena a faltar ao evento porque a recordista de 23 títulos de Grand Slam não está pronta para regressar aos torneios quatro meses depois de ter dado à luz o seu primeiro filho, isso significa que nenhuma irmã Williams está na segunda ronda de um Major pela primeira vez desde 1997.

A desgraça dos EUA

Juntando-se a Venus, de 37 anos, que saiu precocemente, estavam Sloane Stephens - que não vence uma partida desde que surpreendentemente conquistou o US Open em setembro - e Vandeweghe. As três chegaram às meias-finais em Nova Iorque.

A quarta semifinalista americana em Flushing Meadows, Madison Keys, ainda está na disputa - ela não disputará sua estreia contra a chinesa Wang Qiang até terça-feira.

E o oitavo cabeça de série masculino, Jack Sock, semifinalista no Tour Finals de fim de ano em Londres, em novembro, caiu às mãos do japonês Yuichi Sugita por 6-1 7-6 (7-4) 5-7 6-3.

Dos 15 americanos presentes na segunda-feira, apenas três - Ryan Harrison, o qualifier Mackenzie McDonald e Nicole Gibbs - venceram.

Outro jogador que teve sucesso em Nova Iorque também foi eliminado, o finalista masculino Kevin Anderson. O sul-africano radicado na Flórida perdeu para Kyle Edmund - o único britânico no sorteio, na ausência do lesionado Andy Murray - por 6-7 (4-7) 6-3 3-6 6-3 6-4.

Os pais de Federer assistem à vitória de Bencic sobre Vénus

Bencic encontrou uma irmã Williams na primeira ronda pelo segundo Open da Austrália consecutivo - perdeu para Serena há 12 meses - mas desta vez a antiga prodígio estava em muito melhor forma.

Depois de ter subido ao sétimo lugar do ranking em 2016, as lesões nas costas e no pulso contribuíram fortemente para que a suíça caísse para o 317º lugar na época passada.

Bencic, no entanto, terminou 2017 com 28-3 em todos os níveis e combinou com Roger Federer para ajudar a Suíça a vencer a Taça Hopman deste mês. Os pais de Federer estavam no camarote do jogador de 20 anos na Rod Laver Arena.

O suíço venceu os últimos quatro jogos do primeiro set, depois recuperou de um break de desvantagem no segundo para registar a primeira vitória sobre Williams em cinco tentativas.

"Foi fantástico este jogo", disse Bencic aos jornalistas.

"Acho que o nível foi ótimo. Além disso, ela já me tinha vencido quatro vezes, por isso fiquei muito contente, aproveitei a minha oportunidade desta vez.

"Obviamente, estou feliz por voltar a jogar. Estive muito, muito tempo sem jogar. Mal podia esperar para voltar, por isso significa muito".

Dada a forma de Bencic, não se descarta uma longa estadia em Melbourne. Com Serena fora de ação - tal como esteve nos últimos três majors de 2017 - o sorteio feminino está bastante aberto, como reconheceu a conquistadora de Vandeweghe, Timea Babos.

"No ténis feminino, acho que estamos a ver isso - tudo pode acontecer quando não há Serena Williams", disse a húngara, que triunfou por 7-6 (7-4) 6-2.

Vandeweghe recebeu uma violação de código do árbitro Fergus Murphy, pois não estava pronta para entrar em court porque estava a comer uma banana. Vandeweghe disse que teve de esperar que as bananas - uma boa fonte de potássio - fossem levadas para o court, daí o atraso.

Oito derrotas consecutivas para Stephens

Stephens foi excluída do Brisbane International deste mês com uma lesão no joelho e perdeu em sets directos para Camila Giorgi na primeira ronda em Sydney, o que não foi a melhor preparação para Melbourne.

O facto de não ter servido para o jogo a 5-4 no segundo set, na segunda-feira, foi o ponto de viragem óbvio e a 13ª cabeça de série foi derrotada pela chinesa Zhang Shuai - uma espécie de favorita dos adeptos no Open da Austrália - por 2-6 7-6 (7-2) 6-2, sofrendo a oitava derrota consecutiva.

"Fiz tudo o que podia para estar pronta para Sydney na semana passada e para aqui", disse Stephens aos jornalistas. "É uma pena, mas é definitivamente apenas o início da época, os dois primeiros torneios. Não vou ficar muito em baixo".

Zhang esteve perto de abandonar o ténis após uma derrapagem de 0-14 em Grand Slams. No entanto, a sua sorte mudou quando, há dois anos, surpreendeu Simona Halep na primeira ronda em Melbourne e, na semana passada, perdeu por pouco a oportunidade de se apurar para Melbourne, ocupando a 34ª posição.

Rafael Nadal passou à segunda ronda em 94 minutos, derrotando Victor Estrella Burgos, de 37 anos, por 6-1 6-1 6-1. Foi um começo impecável do número 1 do mundo, que está a jogar o Open da Austrália pela primeira vez sem competir num torneio de preparação. A culpa é dos joelhos.

Nadal chamou também a atenção pelo seu vestuário, voltando a usar um look sem mangas pela primeira vez em quase uma década.

Federer, o homem para quem Nadal perdeu na emocionante final masculina do ano passado, começa a sua busca pelo 20º Major na terça-feira contra o esloveno Aljaz Bedene.

Entretanto, Novak Djokovic, seis vezes campeão do Open da Austrália, joga o seu primeiro jogo oficial desde Wimbledon contra Donald Young.

Se Young derrotar Djokovic, isso trará, sem dúvida, alguma alegria ao ténis americano em Melbourne, depois do péssimo início de segunda-feira.

