Venda de bilhetes para o Campeonato do Mundo de Futebol de 2022 no Qatar: os bilhetes para a final atingem os 1600 dólares

Os preços variam consoante o jogo e a categoria de lugar que escolher, com os bilhetes para o jogo da final a oscilarem entre os 604 dólares e os 1600 dólares.

Pode parecer muito caro, mas, em comparação, alguns ingressos oficiais para o Super Bowl deste ano custam a partir de US$ 5.950.

"Esta é uma Copa do Mundo da FIFA para o Catar, para a região e para o mundo, e os produtos lançados hoje refletem o objetivo da FIFA de levar o belo jogo ao maior número possível de torcedores em todo o mundo", disse a secretária-geral da FIFA, Fatma Samoura.

Os residentes do Catar terão ingressos subsidiados, com preços a partir de pouco menos de US$ 11 para os assentos exclusivos da Categoria 4, em uma tentativa de encher os estádios para o torneio.

Também haverá ingressos mais baratos para pessoas com deficiência.

Um polémico "festival de futebol

Os adeptos também poderão comprar pacotes para acompanhar a sua equipa escolhida durante todo o torneio, bem como comprar vários bilhetes para diferentes jogos no mesmo estádio.

A FIFA disse que os visitantes devem seguir os conselhos de viagem das autoridades do Catar e que as últimas medidas contra a Covid-19 serão comunicadas antes do torneio.

"Será um festival de futebol que permitirá aos adeptos conhecerem a rica cultura e história da região através da plataforma do futebol em estádios de primeira classe e estamos ansiosos por reunir pessoas de diferentes culturas para viverem o futebol no Campeonato do Mundo da FIFA", acrescentou Samoura.

Têm sido continuamente levantadas questões sobre os direitos humanos durante o Campeonato do Mundo deste ano no Qatar, nomeadamente no que se refere aos trabalhadores migrantes e às leis anti-homossexualidade.

Um relatório publicado no ano passado pela Amnistia Internacional concluiu que as autoridades do Qatar não investigaram a morte de milhares de trabalhadores migrantes, apesar das provas de condições de trabalho inseguras.

Várias equipas nacionais já chamaram a atenção para as suas preocupações em matéria de direitos humanos, organizando protestos nas fases de qualificação.

Nasser Al Khater, o diretor executivo do comité organizador do torneio, insiste que o Qatar tem sido tratado "de forma injusta e injusta" desde que ganhou o direito de acolher o torneio há 11 anos.

Ele prometeu que o país anfitrião seria "tolerante" e "acolhedor ".

