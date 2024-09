Vencedor da medalha de ouro, o recorde de Kappel, conquista o primeiro lugar

O ouro cobiçado escapa pelos dedos dele mais uma vez: Especialista em lançamento de disco Niko Kappel leva a prata nos Jogos Paralímpicos. O nativo de Stuttgart fica decepcionado, lutando com seu desempenho. O jovem de 29 anos não sabe se vai comemorar ou se render à "beberagem de decepção".

O medalhista de ouro paralímpico Niko Kappel, detentor do recorde mundial do lançamento de disco, não conseguiu garantir uma segunda medalha de ouro nos jogos. O campeão mundial de Schwäbisch Gmünd teve que se contentar com a prata na classe F41 para pessoas com nanismo em Paris, lançando o disco a 13,74 metros, ficando atrás de seu rival uzbeque e campeão anterior de Tóquio, Bobirjon Omonov (14,32).

"Eu basicamente entreguei a medalha de ouro hoje. Não fiz uma boa apresentação", disse ele à ARD. "Não consegui encontrar meu ritmo hoje. Eu sei que tinha mais a dar." Ele ainda não sabe se a noite reserva uma comemoração pela prata ou "beberagem de decepção".

Kappel entrou no Stade de France como favorito, tendo conquistado o título mundial neste ano e melhorado seu próprio recorde mundial para 15,07 metros. Em Paris, Kappel, apoiado por cerca de 80 torcedores de casa, não conseguiu ultrapassar a marca de 14 metros.

Treinando com o campeão olímpico

Kappel pareceu cada vez mais agitado antes de seu último lançamento, buscando conselhos de seu treinador e se isolando por alguns minutos da área interna, "para colocar alguma tensão nas pernas", explicou Kappel. No entanto, isso não teve resultados positivos. Com a prata, Kappel garantiu a primeira medalha alemã em atletismo no quarto dia de competição.

Omonov já havia começado a pressionar Kappel com sua segunda tentativa. O bicampeão mundial também quebrou seu próprio recorde paralímpico em 26 centímetros com seu lançamento de ouro. Kappel, que treina regularmente com o campeão olímpico Yemisi Ogunleye, não conseguiu retaliar. Depois do ouro em Rio e bronze em Tóquio, o jovem de 29 anos completou sua coleção de medalhas.

No final do salto em distância para a categoria T12 de deficientes visuais, Andreas Walser conseguiu sua melhor marca da temporada com 6,73 metros, apesar de sentir dor nas costas, mas não foi suficiente para uma posição no pódio, ficando 15 centímetros atrás.

A corredora de cadeira de rodas Merle Menje ficou perto de se classificar para a final dos 1500 metros. A jovem de 20 anos de Mainz terminou em sexto em sua bateria com 3:21.86 minutos, ficando pouco mais de um segundo abaixo do tempo de classificação. Somente os cinco primeiros atletas das duas baterias se classificaram para a final.

Apesar de ter conquistado o título mundial e quebrado seu próprio recorde neste ano, a estrela do atletismo Niko Kappel teve dificuldades para garantir uma segunda medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos, tendo que se contentar com a prata na classe F41. Treinando com o campeão olímpico Yemisi Ogunleye, Kappel enfrentou forte competição de seu rival uzbeque Bobirjon Omonov, que quebrou seu próprio recorde paralímpico para garantir a medalha de ouro.

Leia também: