Vejam estes aspectos-chave durante a Segunda Semana da temporada regular da NFL:

Se você é torcedor dos Cincinnati Bengals, imagino que não esteja muito animado atualmente. Os fãs dos Carolina Panthers e New York Giants estão passando por situações semelhantes.

Vamos mergulhar em cinco coisas para ficar de olho na semana 2 da temporada da NFL.

Tyreek Hill e os Dolphins Enfrentam os Bills

Mesmo algemado, detido e jogado no chão pela polícia, Tyreek Hill teve um desempenho impressionante contra os Jacksonville Jaguars. O wide receiver dos Miami Dolphins fez sete recepções para 130 jardas e um touchdown, além de comemorar com uma "celebração algemado".

Esta semana não foi nada comum para a equipe. Vários jogadores, incluindo o quarterback titular Tua Tagovailoa, têm lidado com os eventos do domingo passado. Tagovailoa compartilhou suas emoções durante uma entrevista coletiva na terça-feira, ao assistir a filmagem da detenção de Hill, que o deixou "emocional".

Durante uma entrevista coletiva na quarta-feira, Hill admitiu ter arrependimentos por suas ações durante a detenção, mas pediu a remoção do oficial envolvido. Enquanto isso, os Dolphins precisam se concentrar rapidamente para um confronto na quinta-feira em casa contra os Buffalo Bills, um jogo crucial na divisão AFC Leste contra o quarterback Josh Allen.

Hill confirmou que conseguiu separar sua preparação para o jogo da detenção, declarando: "Não vou misturar as duas coisas. Não vou me ajoelhar. Não vou pedir para desfinanciar a polícia. Não vou protestar... O futebol é minha terapia - desta forma, eu me afasto de muitas coisas. Esta é a forma como eu me separo dos traumas do meu passado."

Confrontação de Quarterbacks: Burrow vs. Mahomes

Os Bengals tiveram um desempenho decepcionante contra os Patriots após a saída de Belichick na semana 1, eliminando muitos participantes do pool eliminatório. Agora, eles enfrentam o desafio de ir até o Arrowhead Stadium para enfrentar Patrick Mahomes e os Kansas City Chiefs.

Joe Burrow é um dos poucos quarterbacks com um recorde vencedor contra Mahomes (3-1), mas os Bengals perderam para os Chiefs no último confronto, nos playoffs de 2023.

Apesar dos problemas de lesão de Burrow no final da temporada passada, o jogador de 27 anos minimizou qualquer preocupação durante sua entrevista coletiva na quarta-feira, declarando: "Está ótimo, está melhor esta semana do que na semana passada, melhor do que na semana anterior, então está melhorando."

Os Bengals estarão ansiosos para evitar um início de 0-2, mas os Chiefs não são adversários a serem subestimados, especialmente quando um oponente batiza seu estádio de "Burrowhead". Além disso, a presença de Taylor Swift no jogo costuma beneficiar os Chiefs - eles venceram 10 dos 13 jogos em que ela esteve presente.

Tom Brady Encontrará Seu Ritmo na TV?

A estreia de Tom Brady na cabine de transmissão recebeu comentários mistos. No entanto, considerando que Brady teve sucesso em todas as empreitadas que empreendeu (sete anéis do Super Bowl, por exemplo), é questão de tempo até que ele se destaque neste novo campo.

Brady e sua equipe de transmissão estarão no palco no Texas para o jogo dos Dallas Cowboys contra os New Orleans Saints.

A semana 1 deu aos fãs uma amostra do que está por vir no Sunday Night Football. Caleb Williams, a primeira escolha geral, enfrentará CJ Stroud, o atual rookie ofensivo do ano, em Houston.

Ambas as equipes entraram na semana 1 com altas expectativas - alguns prevendo que os Texans levarão para casa o campeonato - e ambas saíram com vitórias em seus primeiros jogos. Os Texans garantiram uma vitória por 29 a 27 sobre os Indianapolis Colts, enquanto os Bears superaram os Tennessee Titans por 24 a 17 com uma emocionante reviravolta.

Williams sobreviveu a uma semana 1 tumultuada, mas um sólido desempenho contra a formidável offense dos Texans será essencial para manter os Bears na briga.

Após retornar do Brasil, os Philadelphia Eagles enfrentarão os Atlanta Falcons no Monday Night Football. O novo running back Saquon Barkley fez uma apresentação espetacular com 132 jardas no jogo contra os Green Bay Packers na semana 1.

Enquanto os Falcons lutaram em seu jogo da semana 1 contra os Pittsburgh Steelers, a chegada do quarterback Kirk Cousins não levou ao aumento esperado na produção ofensiva - os Falcons conseguiram apenas 226 jardas de offense, ficando em quarto lugar na semana 1, atrás apenas dos Bengals, Panthers e Bears. Mas com uma semana sob o cinto e Cousins totalmente integrado no plano de jogo dos Falcons, os fãs devem esperar um desempenho mais robusto desta vez.

Se os Falcons perderem este jogo, podem se encontrar olhando para um recorde de 0-3, com Mahomes e seu poderoso time dos Chiefs à espera na semana 3.

