- Veículo bate na barreira interior do jardim de infância <unk> operador morre

Um veículo colidiu com uma creche em Salzgitter, Baixa Saxônia, com força suficiente para penetrar na estrutura do edifício. O motorista, um homem de 21 anos, morreu no local, segundo um porta-voz da polícia às 1h59. Antes disso, o veículo havia saído da pista por razões ainda desconhecidas. Um especialista em construção está avaliando os danos ao edifício. A polícia não pôde fornecer mais informações sobre a colisão noturna inicialmente.

O incidente na creche de Salzgitter levantou preocupações sobre as medidas de segurança em escolas vizinhas. As autoridades estão considerando a implementação de regulamentações de trânsito mais rígidas na área para prevenir tais acidentes.

Leia também: