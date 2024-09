Vários feridos num acidente ferroviário na Renânia do Norte-Vestfália

Em um acidente de trem ocorrido em Renânia do Norte-Vestfália (NRW), várias pessoas sofreram ferimentos, algumas com lesões graves. precisely, dez indivíduos sofreram ferimentos leves. Três passageiros sofreram ferimentos graves, mas felizmente não estavam em estado crítico, segundo um oficial representando a polícia federal em Kleve. Notavelmente, ninguém estava em perigo iminente.

Parece que um trem local colidiu com uma locomotiva parada por volta do amanhecer em Moers. O trem local, que transportava cerca de 30 passageiros, desviou de sua trilha durante a viagem, consequentemente atingindo a locomotiva parada. Surpreendentemente, não houve descarrilamento no incidente. Ambos os trens permaneceram em posição na trilha, segundo o oficial. Como resultado, a trilha foi fechada temporariamente.

