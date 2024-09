Variaveis inesperadas e surpresas de última hora estão a contribuir para um começo emocionante para Kohfeldt.

Florent Kohfeldt e o Darmstadt 98 enfrentam desafios em sua estreia: VAR intervém várias vezes, jogador é expulso, e gol de empate nos acréscimos resulta em um empate por 1:1.

Darmstadt 98 vs Eintracht Braunschweig 1:1 (1:0)

A estreia do novo técnico Florian Kohfeldt no Darmstadt 98 na 2ª Bundesliga foi difícil, com a equipe apenas empatando por 1:1 (1:0) contra o Eintracht Braunschweig. O jogo terminou em um empate depois que o Darmstadt levou um gol de empate nos acréscimos, deixando ambas as equipes ainda sem vitória na temporada após cinco jogos.

Torsten Lieberknecht havia enfrentado um início decepcionante no Darmstadt, o que levou à sua demissão. Agora, o Darmstadt tem dois pontos, enquanto o Braunschweig conquistou seu primeiro ponto na temporada após quatro derrotas seguidas. No entanto, o Braunschweig continua na lanterna da tabela, e o Darmstadt segue lutando na zona de rebaixamento.

Sergio Lopez abriu o placar para a equipe em casa no 28º minuto com um contra-ataque, mas as tensões aumentaram após uma colisão envolvendo Sven Köhler do Braunschweig, resultando em protestos acalorados dos visitantes. O técnico Daniel Scherning do Braunschweig recebeu cartão vermelho (30.). Fraser Hornby tentou ampliar a vantagem do Darmstadt no 61º minuto, mas o gol foi anulado devido a uma falta. O Braunschweig continuou pressionando, mas seus esforços não foram recompensados, com o chute de Rayan Philippe batendo na trave no 77º minuto. Levente Szabo (86.) finalmente empatou para o Braunschweig, mas a reação do Darmstadt chegou tarde demais.

Hannover 96 - 1. FC Kaiserslautern 3:1 (1:0)

O Hannover 96 subiu na tabela graças a suas impressionantes performances em casa. Com o técnico Stefan Leitl, a equipe da Baixa Saxônia registrou uma vitória de 3:1 (1:0) sobre o 1. FC Kaiserslautern, conquistando sua terceira vitória na temporada no terceiro jogo em casa, com dez pontos garantindo-lhes a terceira posição temporária nos playoffs de rebaixamento.

O Hannover havia registrado vitórias em casa contra Jahn Regensburg (2:0) e Hamburger SV (1:0) e reforçou sua posição com gols de Hyun-Ju Lee (6.), Max Christiansen (73.) e Thaddaeus Momuluh (90.+5). A equipe do técnico Markus Anfang do FCK empatou com Ragnar Ache (56.), mas sofreu outro revés após sua derrota esmagadora contra o Hertha BSC (3:4).

Os anfitriões tiveram um início perfeito, mas o gol de Lee foi inicialmente anulado devido a uma suposta posição de impedimento. Após uma revisão do VAR, a decisão foi revertida. Os anfitriões mantiveram o controle e pressionaram em busca do segundo gol, enquanto o Kaiserslautern teve pouco sucesso, já que seu capitão lesionado Marlon Ritter esteve praticamente ausente. Os visitantes fizeram uma reação no segundo tempo, com Ache cabeceando o empate após a bola bater na trave. Ambos os times deram tudo em busca do próximo gol, até que o cabeceio desviado de Christiansen em um canto colocou o Hannover na frente novamente e Momuluh selou a vitória nos acréscimos.

SSV Ulm - 1. FC Nuremberg 1:2 (0:0)

O 1. FC Nuremberg registrou uma vitória de 2:1 (0:0) sobre o SSV Ulm na 3ª Liga, graças a um gol dramático nos acréscimos de Miro Klose no 99º minuto.

Miroslav Klose liderou o FCK a uma reviravolta dramática em sua vitória por 2:1 (0:0) contra o SSV Ulm. Depois de ficar atrás por 1:0 após o gol de Semir Telalovic no 51º minuto, o FCK lutou em seu retorno à segunda divisão, enquanto o recém-promovido Ulm permaneceu sem vitória no campeonato. Stefanos Tzimas conseguiu empatar para o FCK no 64º minuto.

Os minutos finais do jogo se tornaram uma disputa emocionante. Com o placar empatado, Juli Justvan teve a chance de colocar o FCK na frente, mas seu chute foi bloqueado na linha de gol. Quando parecia que o jogo terminaria em um empate, Telalovic marcou o gol da vitória para o Ulm. No entanto, o FCK ganhou um pênalti após o goleiro sair da linha cedo demais, forçando uma nova cobrança. Luca Schleimer não conseguiu converter a primeira cobrança de pênalti, mas Taylan Duman, que havia acabado de entrar, marcou o gol de empate dramático. Tzimas recebeu cartão vermelho por uma falta nos acréscimos.

A apresentação heroica de Klose nos segundos finais do jogo lhe garantiu um lugar de destaque na memória dos torcedores de Nuremberg, que comemoraram selvagemente.

Apesar dos desafios em seu jogo de estreia, o técnico Florent Kohfeldt e a equipe do Darmstadt 98 demonstraram resiliência em um empate por 1:1 contra o Eintracht Braunschweig, com a ação do futebol continuando mesmo após o cartão vermelho para o técnico do Braunschweig, Daniel Scherning. Nos minutos finais do jogo, as tensões estavam altas enquanto ambas as equipes lutavam pelo gol da vitória, demonstrando sua determinação e paixão pelo futebol.

