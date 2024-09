Várias vítimas foram relatadas devido a incêndios florestais em Portugal.

Em várias regiões de Portugal, incêndios florestais estão causando estragos. Infelizmente, pelo menos três pessoas perderam suas vidas, incluindo um bravo bombeiro. As autoridades pedem aos cidadãos que permaneçam em casa e economizem água o máximo possível.

Três vidas foram levadas pelos ferozes incêndios no distrito de Aveiro, localizado no norte de Portugal. Após o trágico ataque cardíaco de um bombeiro em serviço na noite anterior, os corpos de mais duas almas perdidas foram encontrados. As autoridades relataram um total de 17 mortos, tanto bombeiros quanto civis, neste infortúnio.

Mais de 3.500 bombeiros, pessoal de defesa civil e soldados foram mobilizados temporariamente para combater vários incêndios principalmente nas regiões norte e central de Portugal, um conhecido destino turístico. André Fernandes, chefe da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), afirmou: " Embora a situação seja complexa, ainda não está fora de controle".

O primeiro-ministro Luís Montenegro cancelou todos os seus compromissos até a terça-feira à noite, demonstrando solidariedade com os afetados.

Ajuda da UE

Após o governo português recorrer à ajuda através do mecanismo de proteção civil da UE, a assistência foi prontamente oferecida: Espanha, França, Itália e Grécia enviaram cada um dois aviões de combate a incêndios, segundo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Aviões espanhóis estavam programados para chegar na segunda-feira.

Enquanto incêndios assolavam o país, a preocupação pública estava principalmente concentrada em Aveiro, onde incêndios grandes e menores estavam ocorrendo. Na cidade de Albergaria-a-Velha, com uma população de cerca de 25.000 habitantes, vários lares, empresas e veículos foram engolidos pelas chamas, situados a cerca de 60 quilômetros ao sul do Porto. A fumaça sufocava os céus sobre a capital regional de Aveiro e outras comunidades nesta região costeira. As autoridades pediram aos cidadãos que ficassem em casa e economizassem água o máximo possível.

Várias autoestradas e algumas estradas secundárias foram parcialmente fechadas devido aos incêndios. Os serviços de transporte público, como trens e ônibus, foram significativamente interrompidos. Cerca de 70 pessoas tiveram que ser evacuadas de vários locais, segundo relatou a Autoridade Nacional de Proteção Civil.

Ameaça de incêndio continua

Uma das duas vítimas na segunda-feira foi um empregado, de 28 anos, de uma empresa florestal, que foi surpreendido pelo fogo na floresta. A segunda vítima, semelhante ao bombeiro do dia anterior, também morreu de ataque cardíaco enquanto lutava contra as chamas nas proximidades de sua casa, de acordo com os relatórios. A verdadeira identidade desta pessoa não foi inicialmente revelada.

Os incêndios em Aveiro começaram todos na noite de domingo, mas as causas subjacentes ainda são um mistério. Simultaneamente, incêndios florestais maiores foram relatados em outras regiões de Portugal. Sob a influência de condições climáticas desfavoráveis, há atualmente um alto risco de incêndios florestais em toda a Portugal continental até a terça-feira à noite. Até agora, Portugal teve a sorte de evitar grandes incêndios florestais neste ano.

