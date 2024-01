Vamos ver onde isso vai dar", diz Genie Bouchard sobre o namoro na era do coronavírus

Enquanto as restrições de confinamento impedem as pessoas de se encontrarem pessoalmente, os encontros passaram para a Internet, com os primeiros encontros a realizarem-se através do Zoom e do Skype e não em bares ou restaurantes.

É o caso da estrela do ténis Genie Bouchard, mas tudo em nome da caridade.

A canadiana concordou em sair num encontro virtual com o comediante Bob Menery, na sequência de uma série de pedidos feitos por este durante uma entrevista de Bouchard ao Instagram Live por Allie LaForce.

Menery concordou em doar $4.000 para caridade em troca de um encontro com Bouchard, e os dois tiveram seu primeiro encontro virtual na semana passada.

Além disso, e como parte do seu "All-In Challenge", Bouchard leiloou um jantar e uma viagem a um torneio de ténis, tendo o vencedor de pagar 85.000 dólares para a acompanhar, com os donativos a reverterem a favor de organizações que prestam auxílio durante a pandemia do coronavírus.

E embora os seus fãs estivessem a clamar por notícias sobre quando seria o segundo encontro, a jovem de 26 anos está a jogar pelo seguro e ansiosa por um encontro com Menery em pessoa.

"Acalmem-se, malta! Não podem estar demasiado ansiosos", disse ela a Amanda Davies, da CNN Sport, num chat do Instagram Live. "É preciso ter calma. "Talvez eu diga que estou ocupada, que vou dar mais uma semana, mesmo que não tenhamos nada para fazer.

"Concordei com um encontro ao vivo, por isso, quando as coisas forem possíveis e as nossas agendas se sobrepuserem, teremos um segundo encontro, mas um primeiro encontro a sério. Vamos ver onde isso vai dar".

LER: 'The Match II' é o programa de golfe mais visto na história da televisão por cabo

'Uma perda de tempo'

Embora as redes sociais tenham o seu lado positivo, Bouchard reconhece que os comentários negativos dirigidos a figuras proeminentes são comuns. Ela própria é uma utilizadora ativa das redes sociais. De facto, no mês passado, recorreu ao Twitter para se queixar de que a quarentena "seria muito mais divertida com um namorado".

Mas a finalista de Wimbledon de 2014 considera os comentários negativos que recebe "duros" e aconselha os outros a procurarem os aspectos positivos que as redes sociais têm para oferecer.

"Há muita coisa positiva por aí", disse Bouchard - que considera a leitura dos comentários negativos "uma perda de tempo". "E eu percebo que toda a gente tem inimigos.

"Significa que defendeste algo na tua vida, significa que fizeste algo na tua vida.

"Tenta tomar isso como um elogio inverso e percebe que é alguém que talvez tenha os seus próprios problemas ou seja mau ou negativo e não te deves preocupar com alguém assim. Não nos devemos preocupar com a sua opinião, por isso tento dar um passo atrás e não levar para o lado pessoal."

Com 26 anos, Bouchard diz que muitos dos seus colegas são activos nas redes sociais, depois de terem crescido com o Facebook e com o Twitter e o Instagram a chegarem um pouco mais tarde, o que faz com que as perguntas que recebe das pessoas sobre o porquê de ser tão ativa online a surpreendam.

"É natural que alguém da minha idade seja ativo nas redes sociais. Porque é que isso é tão importante?

Visite CNN.com/sport para mais notícias, reportagens e vídeos

"Acho que a coisa mais importante é não odiar de volta. Aceitar as coisas como elas são e compreender que é mais um reflexo deles e de como se estão a sentir e não que somos uma pessoa horrível. É difícil porque há tanta negatividade por aí".

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com