"Vá embora daqui!" Erling Haaland repele os seus concorrentes

Manchester City empatou seu jogo da Champions League contra o Inter de Milão, revelando potenciais fraquezas. Após o jogo, um incidente envolvendo Erling Haaland chamou a atenção dos espectadores: uma brincadeira durante a troca de camisas após o jogo, que deixou os presentes às gargalhadas.

Haaland ficou surpreso com um pedido inesperado de seu oponente italiano, Francesco Acerbi. Os dois haviam acabado de disputar uma partida acirrada, mas as brincadeiras continuaram após o término do jogo. Acerbi se aproximou de Haaland com um sorriso, estendendo a mão para uma troca de camisas. Haaland reagiu com divertimento, puxando a camisa de Acerbi, aparentemente para destacar as frequentes tentativas do defensor de segurar sua camisa durante o jogo.

Quando Acerbi disse que queria levar duas camisas para casa, Haaland riu e disse: "Duas?! Cai fora!" Os dois então riram e se abraçaram calorosamente.

Afeto de Guardiola, Gundogan lamenta: "Que pena"

As camisas do Manchester City se tornaram um assunto de debate, ofuscando a reprise pouco emocionante da final de 2023. Muitos fãs acharam a combinação pouco usual de amarelo e azul-céu difícil de ver, gerando humor nas redes sociais. Um fã chegou a comparar a camisa com o conhecido doce "Refreshers".

A paleta de cores incomum foi uma homenagem à capa do icônico álbum "Definitely Maybe" da banda de Britpop Oasis, comemorando seu 30º aniversário. Tanto o compositor e co-fundador da Oasis, Noel Gallagher, quanto seu irmão Liam, também fã do City, colaboraram no design da camisa.

Apesar de terem mostrado grande potencial, eles não conseguiram vencer. O jogador que voltou, Ilkay Gundogan, perdeu a chance crucial de marcar no tempo adicional. Gundogan usou as redes sociais para expressar sua decepção com a oportunidade perdida, escrevendo: "Um empate contra um oponente tão forte. Que pena eu não ter convertido pelo menos uma de minhas duas cabeçadas". A decepção de Gundogan foi compartilhada por muitos, mas seu técnico permaneceu otimista: "Jogamos excepcionalmente bem", declarou Pep Guardiola, "Estou apaixonado pela minha equipe".

O Inter de Milão apresentou uma boa performance contra o Manchester City, apesar do empate. A interação de Erling Haaland com Francesco Acerbi durante a troca de camisas após o jogo trouxe risadas e camaradagem, apesar da intensa competição em campo.

