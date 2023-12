Destaques da história

US Open: A atual campeã Angelique Kerber é derrotada por Naomi Osaka

Naomi Osaka derrota a número 6 do mundo, Angelique Kerber, em sets directos

Kerber foi a campeã do Open dos Estados Unidos em 2016 e ex-número 1 do mundo

Angelique Kerber, que na altura ascendeu a número 1 do mundo depois de vencer o Open dos Estados Unidos no ano passado, foi eliminada na tarde de terça-feira após apenas uma ronda, perdendo para a japonesa Naomi Osaka, de 19 anos, em sets directos.

Osaka, número 45 do ranking mundial, venceu por 6-3 e 6-1. Este foi o primeiro encontro da carreira de ambas.

É a segunda vez que a atual campeã do US Open feminino perde na primeira ronda no ano seguinte. A outra foi Svetlana Kuznetsova, em 2005.

Osaka teve 22 winners, 17 erros não forçados e salvou todos os quatro break points.

Naomi Osaka durante o seu jogo de terça-feira contra a campeã do ano passado.

"Tive mesmo de me concentrar para jogar com a Kerber, porque ela é muito boa e consegue fazer tudo", disse Osaka à ESPN no court após a vitória.

Há um ano, em Flushing Meadows, Nova Iorque, Kerber derrotou Karolina Pliskova numa final emocionante, conquistando o seu segundo título do Grand Slam de 2016. Mas, desde então, tem sido uma luta para a alemã. Kerber não ganha um título desde que venceu em Nova Iorque em 2016.

Kerber, semeada em sexto lugar, é a última das principais sementes femininas a cair na primeira ronda desta semana. A nº 2 Simona Halep perdeu em um clássico instantâneo para a wild card Maria Sharapova na noite de segunda-feira, enquanto a britânica Johanna Konta, semeada em sétimo lugar, perdeu para Aleksandra Krunic da Sérvia.

Osaka vai enfrentar na segunda ronda a vencedora do encontro entre Denisa Allertova, da República Checa, e Rebecca Peterson, da Suécia. No ano passado, Osaka perdeu para a americana Madison Keys na terceira ronda.

"Joguei bem hoje, por isso espero continuar assim no meu próximo jogo", disse Osaka.

Fonte: edition.cnn.com