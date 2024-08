Underdog Zverev supera a morte dos favoritos e triunfa em um desafio no jogo noturno

Em uma noite volátil e exaustiva, Alexander Zverev avança para as oitavas de final do US Open. Ele vence o argentino Tomás Martín Etcheverry em quatro sets, selando a vitória às 2h35 da manhã, horário local, com seu segundo ponto de partida.

Levou até 2h35 da manhã de sábado para Zverev converter seu segundo ponto de partida contra Etcheverry, garantindo sua 100ª vitória em um torneio de Grand Slam. Apenas uma partida do US Open já havia terminado mais tarde, a quartas de final de 2022 entre Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Com um sorriso, Zverev agradeceu aos espectadores noturnos: "Obrigado por ficarem. Se eu tivesse uma noite livre em NY, provavelmente estaria em outro lugar." Ele então acrescentou: "Mas estou apenas feliz por ter avançado." Em Nova York, o caminho para a final agora parece claro, com Djokovic eliminado, Zverev surge como cabeça de chave em sua metade do chaveamento. Seu próximo oponente nas oitavas de final será o americano Brandon Nakashima.

Zverev vacila no início

O jogo de Zverev foi adiado até as 22h58 da noite local no estádio Louis Armstrong, o segundo maior arena do Centro Nacional de Tênis USTA Billie Jean King. Inicialmente, o campeão dos Jogos Olímpicos de Tóquio teve dificuldades contra o número 33 do mundo Etcheverry, encontrando dificuldades para impor seu potente serviço. A frustração se instalou enquanto ele frequentemente xingava sua equipe de apoio.

Foi apenas durante o segundo set que Zverev começou a mostrar melhora. Ele já havia derrotado Etcheverry em quatro sets nas quartas de final do Roland Garros de 2023 e assumiu o comando do jogo após o meio do terceiro set e durante o quarto set. Zverev salvou três pontos de quebra no 2º game do último set, não olhando para trás.

Determinado a finalmente conquistar seu primeiro título de Grand Slam, Zverev já havia sido derrotado duas vezes na mesma fase do US Open em 2020, por Dominic Thiem, e recentemente chegou às semifinais do Masters de Cincinnati. Com sua vitória contra Etcheverry, Zverev garantiu sua 55ª vitória no ano, liderando todos os jogadores do circuito.

