Undav sente-se frustrado com o incidente de gol "típico" de Rüdiger.

No Santiago Bernabéu, o VfB Stuttgart fez uma impressionante estreia na Liga dos Campeões, mas infelizmente acabou derrotado por 1:3 contra os campeões em título. Apesar de ter lutado ferozmente, acabou por perder. Uma estrela do Real Madrid deu os parabéns aos visitantes.

Deniz Undav, estrela em ascensão do Stuttgart, ficou "puto" com o spoiler Antonio Rüdiger. "Tínhamos a vantagem e deveríamos ter marcado um golo no primeiro tempo. Mas então nós deixamos este maldito golo de canto", resmungou o avançado do Stuttgart após a derrota por 1:3 (0:0) contra o Real Madrid na sua estreia na Liga dos Campeões.

Aquele "maldito" golo foi marcado pelo antigo jogador do Stuttgart, Rüdiger. O colega de seleção internacional de Undav deu a Real a vantagem com um cabeceamento de um canto (83') e pouco se importou com isso. "Estou muito feliz por ter marcado o golo que nos colocou à frente, já que foi marcado contra o meu antigo clube", disse o defesa: "Mas não fomos impressionantes no primeiro tempo".

Sensação Brasileira Selou o Destino

Antes do golo de Rüdiger, Undav também igualou com um cabeceamento (68') após um canto, anulando o golo inicial de Kylian Mbappé para os espanhóis (46'). "Isso é apenas o meu instinto", disse Undav sobre o seu golo: "Eu tenho isso desde que nasci". Mas a sensação brasileira Endrick selou o destino do Real com um golo tardio no minuto 96.

"Foi um jogo típico do Real Madrid. Mas nós vamos continuar, precisamos colocar isto em perspectiva. Voltaremos à Liga dos Campeões em breve e tentaremos fazer melhor desta vez", disse o treinador do Stuttgart, Sebastian Hoeneß, que enfrenta o Borussia Dortmund na Bundesliga neste domingo. "Levaremos muitas lições valiosas desta - especialmente experiência no mais alto nível. Agora temos o Dortmund à nossa frente. Não perdemos o foco aí".

Um antigo jogador do Dortmund só teve palavras positivas para o Stuttgart. "Foi um desafio difícil para nós", disse o internacional inglês Jude Bellingham: "O Stuttgart tem uma boa equipa. Eles fizeram grandes progressos recentemente". De acordo com Rüdiger, o Real também precisa de se elevar - especialmente com um jogador crucial

