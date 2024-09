- Uma pessoa apontando e disparando contra um exercício militar realizado pela Alemanha na Áustria

Durante um exercício conjunto entre caçadores militares austríacos e tropas alemãs, uma situação controversa ocorreu. Uma mulher de 68 anos, que participava do evento em Friesach, Áustria, afirmou ter se sentido ameaçada e disparou sua arma. As autoridades confirmaram isso em seus relatórios. Felizmente, o incidente não resultou em ferimentos físicos. Anteriormente, o "Kleine Zeitung" havia abordado a situação.

O tiro foi dado em uma sexta-feira à noite, com uma participação total de 130 caçadores austríacos e soldados alemães. Detalhes surgiram de que a mulher idosa estava sentada em um esconderijo de caça quando detectou soldados escondidos, levando ao disparo dela. Ainda é disputado se o projétil subiu em direção ao céu ou foi direcionado na direção dos soldados. Um porta-voz da polícia compartilhou essa informação com a agência de notícias alemã (dpa).

A mulher entrou em contato com as autoridades, o que levou a uma resposta rápida. Após a investigação, eles descobriram a senhora idosa e vários soldados alemães no local. Foi sugerido que as tropas alemãs responderam de maneira tranquila, como comunicado por um representante das Forças de Defesa Austríacas. Em resposta ao incidente, uma suspensão temporária de armas de fogo foi imposta à mulher. Simultaneamente, investigações estão sendo realizadas sobre potenciais ameaças à segurança.

O exercício militar envolvendo caçadores austríacos e soldados alemães continuou apesar do incidente, demonstrando a resiliência da operação conjunta. As ações da mulher idosa incentivaram discussões sobre a necessidade de uma comunicação mais clara e diretrizes durante tais eventos, dada a presença de tanto civis quanto pessoal militar.

