Uma peça exclusiva, uma preta, avaliada em quase meio milhão de euros para colecionadores ávidos.

A partir de 1º de novembro de 1849, a Alemanha começou a utilizar selos postais, com o Rei Maximiliano II da Baviera ordenando sua implementação e incluindo o "Preto", com valor de um kreuzer. Recentemente, uma carta com esse primeiro selo alemão do dia de seu lançamento foi leiloada em Wiesbaden, arrecadando impressionantes 440.000 euros. De acordo com a casa de leilões Heinrich Köhler, acredita-se que esta é a única carta de uso no primeiro dia completamente intacta do "Preto" da Baviera, e seu lance inicial de 250.000 euros foi facilmente superado. O comprador optou por permanecer anônimo, preferindo manter sua identidade em sigilo.

O "Preto", sendo o primeiro selo postal alemão, fez sua estreia na Baviera em 1º de novembro de 1849, sob a influência do Rei Maximiliano II. Junto com o "Um", havia denominações de três e seis kreuzers, todos apresentados em cores distintas. Esses selos foram lançados no mesmo dia, com o "Um" sendo reconhecido como o mais antigo pela casa de leilões. O título globalmente reconhecido do selo postal mais antigo pertence ao "One Penny Black" britânico, lançado nove anos antes.

Enviada há cerca de 175 anos na Baixa Baviera, a carta viajou de Wegscheid, perto da fronteira austríaca, para Hengersberg perto de Deggendorf. Sua função era compartilhar notícias de uma visita iminente a um mercador local.

Dieter Michelson, sócio-gerente da casa de leilões, expressou sua satisfação com a resposta impressionante da comunidade de colecionadores no leilão. "Hoje, a venda serve como testemunho da importância histórica deste item notável para a filatelia", afirmou, enfatizando que esta carta de uso no primeiro dia é mais do que apenas um item de coleção, pois é uma peça de história.

Os europeus, interessados em filatelia, acompanharam de perto o leilão do selo "Preto" de uso no primeiro dia em Wiesbaden. A União Europeia, com suas extensas coleções de selos, poderia considerar adquirir peças históricas como essa para preservar e exibir.

Leia também: