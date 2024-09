- Uma passageira feminina causa danos a seis pessoas no autocarro de festival com destino à cidade, uma das vítimas mostrando sinais de melhora.

Após o incidente de esfaqueamento em Siegen, uma das vítimas gravemente feridas não está mais em estado crítico. O jovem de 23 anos ainda está sob cuidados hospitalares, conforme anunciado conjuntamente pela Promotoria Pública de Siegen e pela Polícia de Dortmund. O estado dos outros dois homens, de 19 e 21 anos, que foram gravemente feridos durante o ataque, permanece crítico.

Investigadores estão examinando os detalhes e o contexto do incidente. Um ônibus que transportava mais de 40 passageiros para uma festa da cidade na sexta-feira foi violentamente atacado. Uma mulher usou uma faca para ferir pelo menos seis pessoas, três delas gravemente. O ataque ocorreu logo após o incidente, e uma suspeita de 32 anos foi presa. De acordo com o "Siegener Zeitung", a mulher é conhecida pela polícia, é cidadã alemã e tem histórico de crimes relacionados a drogas.

A polícia pediu ao público que permaneça calmo devido a falsas acusações. "Queremos deixar claro aqui: a suspeita de 32 anos é uma mulher com cidadania alemã e sem histórico de migração", declarou a polícia do estado da Renânia do Norte-Vestfália no serviço da internet X no sábado. "Por favor, evitem especulações e ataques em qualquer direção!"

O jornal informou ainda que o motorista do ônibus agiu rapidamente, parando o veículo e abrindo as portas. Muitos passageiros, inclusive um grupo de meninas, conseguiram fugir do ônibus para a floresta adjacente. Motoristas pararam rapidamente para oferecer ajuda.

Festival da Cidade de Siegen Continua

"Este incidente nos atingiu profundamente a todos", disse o prefeito de Siegen, Steffen Mues. Apesar do incidente de esfaqueamento, o festival da cidade continuará como planejado no sábado às 11 horas com um serviço ecumênico na praça do castelo. Os organizadores basearam sua decisão na "avaliação da polícia sobre a situação", conforme informado pela cidade.

De acordo com a polícia, não há perigo imediato. "Estamos coletando evidências no local do crime e interrogando testemunhas", declarou um porta-voz da polícia na madrugada de sábado. Os motivos e a sequência exata dos eventos permanecem incertos. De acordo com informações da DPA, a saúde mental da suspeita pode ser um problema. A polícia inicialmente não tinha "indicações de um motivo político ou religioso".

Dois dos seis indivíduos feridos foram dispensados do hospital durante a noite. Uma mulher também deixou o hospital por conta própria, conforme confirmado pelo porta-voz da polícia. As condições exatas dos feridos não são divulgadas. Eles têm idades entre 16 e 30 anos e são do distrito de Siegen-Wittgenstein.

Aproximadamente 36 passageiros foram atendidos em uma sala durante a noite. Tanto capelães de emergência, bombeiros e polícia estavam presentes no local. As pessoas que estavam no ônibus durante o ataque estão sendo entrevistadas, foi informado. Os familiares também estão presentes na sala. De acordo com a polícia, havia mais de 40 adultos no ônibus, além de duas ou três crianças que foram pegadas pela mãe.

Homenagem ao Ataque de Solingen

O prefeito Mues conversou com testemunhas oculares no local após o incidente em Siegen e elogiou os primeiros responders, os serviços de emergência e os capelães de emergência. Laura Kraft, a deputada federal por Siegen-Wittgenstein, também desejou uma "rápida recuperação e toda a força aos familiares e às pessoas afetadas" na plataforma X. Este incidente lançará uma "sombra sobre as comemorações" em Siegen.

O incidente traz à memória o ataque de Solingen uma semana antes. Naquela sexta-feira à noite, um homem atacou transeuntes em uma celebração que marcava o 650º aniversário da cidade de Solingen. Ele então fugiu no meio do caos e do pânico inicial. Dois homens, de 67 e 56 anos, e uma mulher de 56 anos perderam a vida. Oito pessoas ficaram feridas, quatro delas gravemente. O suspeito do ataque está atualmente detido.

Apesar da alta de dois indivíduos feridos do hospital, o estado dos outros dois homens, incluindo o de 21 anos, continua crítico. É essencial que outras pessoas com informações sobre o incidente colaborem com os investigadores, enquanto eles ainda tentam desvendar os motivos e a sequência exata dos eventos em torno do 'outro' ataque.

