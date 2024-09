- Incidente de esfaqueamento em Bonn: agressor morre após tiroteio da polícia

Após uma escaramuça envolvendo dois indivíduos no Norte de Bonn, oficiais de lei prendem o suspeito presumido após um incidente de tiroteio. Isso foi confirmado pela Presidência da Polícia de Colônia, que está lidando com a investigação devido a preocupações com a imparcialidade. Antes disso, tanto "Bild" quanto "General-Anzeiger Bonn" haviam relatado o ocorrido.

O suspeito evasivo, que fugiu da cena após o ataque e permaneceu não identificado, foi preso pela polícia nas proximidades de um estabelecimento de fast-food. De acordo com um representante da divisão de polícia da Agência Alemã de Notícias, os oficiais tiveram que atirar no suspeito durante o encontro. Initially, there were no specifics about the incident being released.

Polícia de Bonn: Desentendimento Dentro da Comunidade de Sem-Teto

Atualmente, a polícia especula que a confusão matinal foi uma briga entre conhecidos dentro da população de sem-teto de Bonn, em vez de uma devastação indiscriminada.

De acordo com os dados existentes, o suspeito presumido usou uma faca para infligir ferimentos leves em uma mulher de 43 anos e ferimentos mais sérios, embora não fatais, em um homem de 32 anos à luz do dia. Ambos os vítimas receberam atendimento médico no local antes de serem levados ao hospital. Um helicóptero também foi acionado na busca pelo suspeito.

O ataque original com faca deixou duas pessoas, uma mulher de 43 anos e um homem de 32 anos, feridas. Após a prisão, as autoridades estão investigando se o ataque com faca foi parte de uma briga dentro da comunidade de sem-teto de Bonn.

Leia também: