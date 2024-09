- Tragicamente, quatro vidas perdidas num tiroteio no liceu.

Outra instituição educacional nos Estados Unidos se tornou cenário de agressão letal: Na quarta-feira, quatro pessoas perderam a vida e nove ficaram feridas em um tiroteio na Apalachee High School, na Geórgia. De acordo com as autoridades, as vítimas são dois estudantes e dois professores. Um menino de 14 anos é suspeito de ser o atirador. O adolescente foi detido por um oficial de polícia da escola. O Procurador-Geral Merrick Garland se referiu ao incidente como uma "tragédia assustadora".

O incidente ocorreu na Apalachee High School, localizada perto de Winder, a cerca de 70 quilômetros a nordeste da capital Atlanta. A motivação por trás do ataque permaneceu incerta inicialmente. Gradualmente, os alunos foram evacuados do prédio da escola e reunidos em um campo recreativo, de acordo com a mídia americana. De acordo com informações da Fox 5 Atlanta, paramédicos prestaram assistência médica a algumas das pessoas feridas no local.

Inicialmente, os pais foram avisados para não visitar a escola devido ao perigo. Após a situação estar sob controle, eles foram autorizados a buscar seus filhos. Um grande número de veículos estacionados podia ser visto ao redor do prédio da escola.

Um aluno disse à Fox 5 News que viu manchas de sangue no chão e um corpo enquanto era escoltado para fora do prédio. A princípio, ele pensou que os tiros eram uma "brincadeira". Mas então ele "ouviu mais tiros e gritos". Um aluno de 17 anos disse à ABC que ele e seus colegas trancaram a porta da sala de aula e se esconderam enquanto ouviram barulho do lado de fora.

Trump chama o atirador de "louco e psicopata"

A candidata à presidência Kamala Harris pediu um fim à "epidemia de violência armada em nosso país" em um comício político em New Hampshire. O candidato à presidência Donald Trump identificou o atirador como um "louco e psicopata" em uma postagem em sua plataforma digital, Truth Social.

O presidente Joe Biden disse que o dia deveria ter sido uma comemoração pelo retorno às aulas em Winder. Agora, tornou-se "outro lembrete sombrio de como a violência armada persistente assola nossas comunidades". "Em todo o país, os estudantes estão aprendendo a se esconder e procurar abrigo em vez de estudar e escrever. Não podemos continuar ignorando isso como algo normal", disse o presidente.

A violência armada é comum nos EUA, com um maior número de armas do que pessoas no país. Instituições educacionais frequentemente se tornam cenário de violência fatal e tiroteios. Em maio de 2022, o tiroteio em Uvalde, no Texas, deixou o público americano estarrecido. Na escola fundamental, um rapaz de 18 anos, que havia adquirido legalmente uma arma de assalto, matou 19 alunos e dois professores.

Uma maioria nos EUA apoia leis de armas mais rígidas

Biden já pediu várias vezes ao Congresso que tome medidas contra essa "epidemia" de violência durante seu mandato. Seu antecessor, Trump, fez o contrário e defendeu fortemente o direito à propriedade de armas privadas.

As pesquisas sugerem que uma maioria de cidadãos americanos apoia leis de armas mais rígidas. No entanto, todos os esforços para alcançar esse objetivo falharam até agora devido à forte resistência política, em parte atribuída à influente lobby das armas.

De acordo com o grupo ativista Gun Violence Archive, já houve 385 tiroteios em massa com quatro ou mais vítimas neste ano. A organização estima que o número de mortes por violência armada neste ano seja de 11.570. Entre os jovens americanos, as armas de fogo se tornaram a principal causa de morte.

