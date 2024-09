- Dois indivíduos presos por perpetrarem um esquema de engano romântico.

Um indivíduo de 23 anos, originário da Nigéria, foi detido na quarta-feira na cidade de Berlim, supostamente envolvido em um esquema organizado de decepção romântica e fraude financeira. As autoridades de Dresden suspeitam que esse indivíduo, junto com uma mulher ucraniana de 24 anos, lavou 200.000 euros. O origem dos fundos é atribuída a perpetradores não identificados envolvidos nas mesmas atividades de decepção baseadas no amor, conhecidas como "Love Scamming" em inglês.

O suspeito de 23 anos, sem antecedentes criminais, está sendo acusado de envolvimento em atividades de lavagem de dinheiro em 25 casos separados. Os supostos crimes teriam ocorrido entre julho de 2022 e dezembro de 2023. O indivíduo foi levado a juiz no mesmo dia. A mulher ucraniana está sendo procurada separadamente.

Prejuízos Financeiros por Decepção Romântica

Durante a detenção, a residência do homem também foi revista. Várias evidências foram apreendidas, como documentos, seis telefones celulares, um tablet e vários cartões de crédito. A investigação em andamento pela polícia e pelo escritório do promotor público de Dresden continua a revelar mais detalhes.

No Love Scamming, fraudadores da internet criam uma ilusão de interesse romântico em plataformas de namoro, explorando a vulnerabilidade de suas vítimas ao solicitar dinheiro. Esse tipo de esquema é frequentemente ligado ao crime organizado nigeriano. Recentemente, em abril, uma operação nacional resultou em onze prisões.

O indivíduo de 23 anos é acusado de enganar seus interesses românticos on-line para ganhar sua confiança, resultando em prejuízos financeiros. Apesar de suas negações, as autoridades encontraram evidências de seu envolvimento no esquema de "Love Scamming".

