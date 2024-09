- Um indivíduo de 28 anos morreu devido a uma explosão auto-induzida dentro de uma estrutura residencial.

Após uma explosão e incêndio em um complexo de apartamentos em Frankfurt, um homem de 28 anos faleceu. As autoridades suspeitam que ele iniciou um fogo fora do apartamento de seu irmão de 31 anos usando substâncias inflamáveis, de acordo com a polícia. Durante essa tentativa de incêndio criminoso, o homem de 28 anos sofreu ferimentos fatais e acabou falecendo na terça-feira.

O motivo por trás do ato piromaniaco ainda não foi especificado, de acordo com o porta-voz adjunto. Como resultado, uma investigação por tentativa de homicídio contra o homem de 28 anos está sendo realizada. Relatos indicam que ele conseguiu escapar da estrutura em chamas, e moradores ajudaram a apagar as chamas. Ele foi posteriormente levado a um hospital especializado em Ludwigshafen por meio de uma ambulância aérea.

Frankfurt: Irmão Sofre Queimaduras

Infelizmente, o homem de 31 anos também sofreu queimaduras. Em uma tentativa de escapar das chamas, ele escalou até o telhado. Com a ajuda dos bombeiros, o homem foi trazido de volta para dentro do edifício em outro local e recebeu atendimento médico. Também foi relatado que uma terceira pessoa sofreu inalação de fumaça. Os outros ocupantes do edifício de quatro andares foram evacuados com sucesso ou conseguiram sair sozinhos.

De acordo com o corpo de bombeiros, o complexo de apartamentos possui seções de vários andares. A área onde a explosão ocorreu e a seção adjacente agora são consideradas inabitáveis.

Na galeria: As imagens do dia levam você ao redor do mundo - compartilhando histórias sobre eventos tanto significativos quanto insignificantes.

Apesar da investigação em andamento, esse incidente está sendo classificado como um caso de incêndio criminoso devido ao uso de substâncias inflamáveis. As ações do homem de 28 anos levaram a um aumento nas estatísticas criminais da área, com incêndios criminosos agora sendo uma preocupação.

Leia também: