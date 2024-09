Uma obra de arte Magritte extraordinária vai bater o recorde de 95 milhões de dólares no leilão em Nova Iorque

A partir de 1954, "O império das luzes" é uma das 27 obras em que Magritte mergulhou no conceito de luz, pintando um céu radiante acima de um paisagem urbana sombria.

Em 2022, outra obra da coleção quase quebrou o recorde anterior de vendas de Magritte, arrecadando um impressionante £59,4 milhões (aproximadamente $79,7 milhões) em leilão na Sotheby's em Londres.

Esta obra em particular faz parte da coleção da falecida Mica Ertegun, uma conceituada designer de interiores que era casada com Ahmet Ertegun, co-fundador da Atlantic Records e um ávido colecionador de arte.

Outras peças notáveis agendadas para leilão da coleção de Mica incluem criações de renomados artistas como Joan Miró, David Hockney e até mesmo uma foto Polaroid de Andy Warhol de Mica.

Como declarou Max Carter, vice-presidente da Christie's para arte do século 20 e 21, "de todas as obras com as quais ela convivia, 'L'empire des lumières' de Magritte é a que mais representa a filosofia estética de Mica em sua harmonia e sutileza". Um símbolo do Surrealismo, o Magritte de Ertegun é amplamente considerado a peça mais refinada, mais elaboradamente trabalhada e mais intrigantemente assustadora da série. Como o olhar de Mica, é perfeito.

Um leilão especial da coleção de Mica está agendado para 19 de novembro em Nova York, seguido por leilões diurnos subsequentes e duas vendas online.

Uma "substancial parte" da receita será destinada a causas filantrópicas, de acordo com um porta-voz da casa de leilões. Ao longo de sua vida, Mica apoiou causas como o Programa de Bolsas de Pós-Graduação em Humanidades na Universidade de Oxford, o Jazz no Centro Lincoln e o Fundo Mundial de Monumentos.

A Christie's anunciou em julho que sua receita agregada de vendas ao vivo e online no primeiro semestre de 2024 havia alcançado £2,1 bilhões globalmente, refletindo uma queda anual de 22% e uma diferença de cerca de £600 milhões em relação aos primeiros seis meses de 2023. No entanto, outros indicadores, como taxas de venda e porcentagens de lotes que resultaram em vendas concluídas, foram robustos. Na semana passada, a Christie's revelou seus planos de adquirir a Gooding & Company, uma casa de leilões de veículos de luxo, 17 anos após sair do mercado de carros.

