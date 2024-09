Uma mulher de férias em Creta encontra seu final infeliz depois de ser atingida por uma pedra.

Mulher, supostamente da Alemanha, infelizmente perdeu a vida após ser atingida por uma rocha que despencou enquanto explorava o Gorge de Samaria durante uma excursão de caminhada na ilha grega de Creta. Apesar dos cuidados de emergência imediatos, ela faleceu antes de chegar ao hospital.

O desabamento de rochas foi atribuído a uma chuva repentina com forte precipitação. Inicialmente, a nacionalidade da mulher não foi confirmada, mas algumas fontes sugeriram que ela era de origem ucraniana residindo na Alemanha.

As autoridades relataram que cerca de 1.000 caminhantes estavam no desfiladeiro durante o incidente. Bombeiros locais ajudaram a evacuar vários visitantes do local. O Gorge de Samaria, com mais de 16 quilômetros de extensão, foi posteriormente fechado até nova avaliação para determinar o potencial risco de novos desabamentos de rochas.

Excursões perigosas: Cinco incidentes fatais no início do verão

Desde o início do verão, pelo menos cinco turistas haviam encontrado seu fim prematuro enquanto caminhavam em Creta. Apesar dos alertas repetidos das agências governamentais, dos hoteleiros e dos locais, muitos turistas continuaram a embarcar nessas excursões perigosas. Seu comportamento temerário envolveu caminhar sob o sol escaldante do meio-dia, sair sozinhos ou partir apesar do avançado estágio da idade. Um desses incidentes envolveu um turista que aparentemente havia consumido várias cervejas antes de sua caminhada.

A recente morte de um renomado jornalista da BBC fez manchetes: O apresentador britânico morreu após desaparecer na ilha de Symi no início de junho. As autoridades sugeriram que ele havia tomado o caminho errado enquanto caminhava e acabou desmaiando em uma área difícil para as equipes de resgate localizar.

Além disso, outras duas fatalidades ocorreram em Creta: um turista de 80 anos foi encontrado morto após um dia de caminhada sozinho, e um turista de 70 anos morreu repentinamente na praia.

O infeliz incidente trouxe um clima sombrio à comunidade de caminhada, com as autoridades alertando para a cautela devido ao aumento do risco de desabamentos de rochas após chuvas fortes. Infelizmente, esse triste evento marcou mais um incidente fatal durante a estação de verão em Creta, destacando a necessidade de cautela e respeito pelas diretrizes de segurança.

