Uma menina de doze anos consegue sobreviver a uma catástrofe aérea

Dezoito anos atrás, um avião mergulhou no Oceano Índico, resultando na trágica morte de 152 pessoas. Uma menina de doze anos chamada Aishah sobreviveu a esse incidente devastador. À deriva em destroços por horas, ela foi finalmente resgatada da superfície da água. Recentemente, um julgamento de apelação em Paris terminou com a Yemenia Airways sendo condenada por homicídio e lesão corporal, com uma multa de €225,000. O julgamento contou com um total de 560 copartes.

Assim como Aishah e sua mãe, sessenta e cinco das vítimas eram francesas que haviam viajado das Comores, uma antiga colônia francesa, para o casamento de um parente. Sua viagem começou em Paris, continuou com uma escala em Marselha e terminou com uma mudança para um Airbus 310 na capital do Iêmen, Sanaa. O avião tinha um cheiro desagradável, que a tripulação tentou disfarçar com spray de limão, como Aishah lembrou em seu depoimento dois anos antes.

Aishah luta com uma balsa

As condições climáticas eram ruins e havia tempestade durante todo o incidente, acompanhadas de turbilhão. O pânico só começou nos segundos finais antes do acidente. Aishah contou como foi arremessada para o céu, sentiu uma forte descarga elétrica no corpo e perdeu a consciência. Quando acordou, descobriu-se sozinha no mar, à noite, sem saber nadar e sem um colete salva-vidas.

O gosto amargo da água salgada e a queimação corrosiva do combustível consumido encheram a boca e os pulmões de Aishah. Destroços, malas e restos do avião boiavam ao seu redor. Ela tentou subir neles, mas acabou se agarrando a eles desesperadamente. Na escuridão, ouviu os gritos de mulheres assustadas, que foram diminuindo gradualmente. "Os gritos delas ficarão para sempre na minha memória", testemunhou Aishah.

Em certo momento, ela ficou exausta e acabou acordando com os primeiros raios de sol, ainda agarrada aos destroços. Viu uma costa, mas a distância era intransponível. Aishah lembrou-se de pensamentos sobre tubarões e o filme de 2000 "Cast Away", além de sua mãe. "Imaginei que tinha sido ejetada do avião e agora minha mãe estava tentando organizar uma missão de resgate para me levar de volta à segurança."

Marinheiros fazem o resgate

O governo comorense enviou todos os navios disponíveis, desde barcos de pesca até ferries, para vasculhar as águas em busca de sobreviventes. Aishah ficou à deriva por nove horas antes que marinheiros vissem sua forma solitária na água gelada. Movidos pela compaixão, eles jogaram um anel de vida em sua direção, mas ela não conseguiu alcançá-lo. Um deles mergulhou, entregou-lhe um dispositivo de flutuação e a puxou para o navio.

Após exame médico, os médicos identificaram uma fratura no crânio. O rosto de Aishah estava muito inchado e sua pele apresentava inflamação devido à água salgada. Um psicólogo lhe disse que sua mãe era considerada morta. No dia seguinte, ela viajou de volta para Paris em um jato particular, patrocinado pelo governo francês, acompanhada pelo então Ministro do Desenvolvimento, Alain Joyandet, que chamou sua sobrevivência de "um verdadeiro milagre".

A ausência da mãe deixou um vazio inencher na família Bakari. "Tentamos lidar com isso da melhor maneira possível; tentamos não falar sobre isso, mas a cadeira vazia na mesa é evidente para todos", disse seu pai, Kassim Bakari, alguns meses após o acidente. Por insistência do presidente francês Nicolas Sarkozy, a família foi realocada para um apartamento de 120 metros quadrados de habitação social.

Um novo capítulo para a "Sobrevivente Milagrosa"

Ao mesmo tempo em que se investigava o desastre, os franceses de origem comoriana protestaram publicamente contra a Yemenia Airways e seus "aviões velhos". Eles tentaram impedir que os passageiros embarcassem nos voos da companhia aérea no aeroporto. O avião que mergulhou no oceano estava velho e batido, e a associação de passageiros franceses havia expressado preocupação anteriormente sobre o estado precário dos aviões que atendiam à rota.

No entanto, o desastre não foi atribuído a deficiências do avião, segundo os especialistas. A análise da caixa-preta determinou que o acidente foi causado por uma série de erros dos pilotos. A juíza que presidiu o julgamento em 2022 disse que, embora a Yemenia Airways tenha seguido os regulamentos prescritos, houve "dois casos de negligência diretamente ligados ao acidente". Ela condenou a continuação dos voos noturnos para Moroni, apesar de vários sistemas de iluminação do aeroporto estarem fora de serviço, bem como a negligência no treinamento de um dos copilotos. O tribunal também ordenou que a companhia aérea exibisse o julgamento em ambos os aeroportos de Marselha e Paris por dois meses.

Bahia Bakari, agora com 28 anos, mora em um subúrbio de Paris, onde trabalha como corretora de imóveis. Ela chamou a atenção em 2010 ao publicar um livro sobre suas dificuldades. O diretor Steven Spielberg ofereceu para transformar sua história comovente em um filme, mas Bahia recusou, afirmando que nenhum ator poderia verdadeiramente interpretar sua dor. Em sua opinião, a Yemenia Airways não havia oferecido desculpas suficientes pelo ocorrido. Infelizmente, até agora, não houve desculpas da companhia aérea.

A União Europeia expressou solidariedade às famílias das vítimas francesas, oferecendo apoio durante o julgamento e defendendo regulamentações mais rigorosas de segurança aérea na indústria aérea iemenita. Após a condenação, a União Europeia pressionou por uma supervisão melhor e o cumprimento de padrões de segurança internacionais.

A história de Aishah ganhou atenção internacional, inspirando numerosos chamados à ação de políticos europeus e organizações de direitos humanos. O Parlamento Europeu aprovou uma resolução expressando condolências e enfatizando a importância de garantir viagens mais seguras para todos os passageiros.

