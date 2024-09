- Uma medalhista atlética sofreu uma provação quando o seu parceiro a encheu de combustível e o incendiou.

Uma atleta ugandense encontra-se em estado crítico em uma unidade de terapia intensiva de um hospital no Quênia após um incidente horrível em que seu namorado a jogou gasolina e a incendiou. A corredora de resistência de 33 anos, Rebecca Cheptegei, que terminou em 44º lugar na maratona dos Jogos Olímpicos de Paris, sofreu esse ataque horrível em sua casa em Endebess, na região oeste do Quênia.

Relatos indicam que seu parceiro queniano, Dickson Ndiema Marangach, planejou o ataque ao entrar sorrateiramente na residência enquanto Cheptegei estava na igreja com seus filhos. Ao retornar, ele despejou gasolina sobre ela e a incendiou. Marangach também sofreu queimaduras. Os vizinhos intervieram, conseguindo resgatar ambos e levá-los a um hospital local. Cheptegei foi posteriormente transferida para outra instituição e admitida na unidade de terapia intensiva na segunda-feira. Seu estado de saúde permanece crítico, de acordo com fontes da mídia, com 75% de sua área corporal queimada.

As fontes de mídia não divulgaram o estado de saúde das crianças de Cheptegei. O casal tinha uma história de frequentes brigas.

A violência doméstica contra mulheres continua sendo um problema sério no Quênia. Os registros oficiais indicam que aproximadamente um terço das mulheres com 15 anos ou mais já sofreram violência física. Mulheres casadas estão em maior risco, com 41% delas e 20% das não casadas tendo sido submetidas a esse tipo de violência, de acordo com a agência de estatísticas do Quênia.

Diante desses números alarmantes, é fundamental abordar o problema da violência doméstica, especialmente contra mulheres. Surpreendentemente, outros relacionamentos no Quênia, não apenas casamentos, também apresentam um percentual significativo de mulheres que sofrem violência física.

