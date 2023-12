Uma história acolhedora da camisola de Natal feia

Já sabe qual é. É um pulôver de lã, normalmente em diferentes tons de vermelho, branco e verde, muitas vezes de tecido duvidoso, e com pelo menos um motivo inspirado no Natal - um boneco de neve, enfeites, uma rena ou bengalas doces. Pontos extra se tiver pompons 3D ou guizos.

A peça de vestuário tornou-se rapidamente uma parte essencial das festas, omnipresente como as luzes de Natal e o papel de embrulho. É desagradável e piroso, mas também é felpudo e um pouco saudável - o equivalente na moda a um filme de Natal da Hallmark (com uma dose saudável de ironia).

No entanto, demorou algum tempo até que o UCS encontrasse o seu lugar no panteão dos fundamentos do Natal.

Os pulôveres com temas natalícios começaram a aparecer na década de 1950, talvez como um sinal da crescente comercialização do feriado. Inicialmente designados por "Jingle Bell Sweaters", não eram tão extravagantes como as versões actuais e encontraram pouca popularidade no mercado, embora algumas personalidades da televisão - nomeadamente os cantores Val Doonican e Andy Williams - tenham realmente abraçado o lado feio do topper festivo.

Foi só na década de 1980 que o item atingiu o mainstream. A mudança deu-se graças à cultura pop e às comédias, com personagens patetas como o pai Clark Griswold de Chevy Chase em "National Lampoon's Christmas Vacation", que transformaram a camisola de Natal numa expressão de alegria desagradável, mas cativante. As camisolas com flocos de neve não eram consideradas fixes, mas irradiavam alegria e eram usadas em festas de escritório e no dia de Natal.

O ressurgimento não durou muito tempo. Nos anos 90, a camisola de Natal perdeu popularidade; era algo que só os familiares mais velhos e fora de moda pensariam em usar ou oferecer. Na viragem do novo milénio, o item era amplamente considerado um erro de vestuário que levantava as sobrancelhas.

Pense no filme "O Diário de Bridget Jones", de 2001, em que Mark Darcy, no papel de Colin Firth, se vira para cumprimentar Bridget (Renée Zellweger) numa festa de família, usando uma peça de malha pouco atraente com uma rena gigante de nariz vermelho. Bridget fica horrorizada. Também tu, provavelmente, se viste o filme no cinema. Mas provavelmente também sorriu. Este é o poder de comoção da UCS.

O início da década de 2000 também viu uma nova vida ser dada a esta tradição natalícia. De acordo com o "Ugly Christmas Sweater Party Book: The Definitive Guide to Getting Your Ugly On", as festas com camisolas de Natal começaram por volta da altura em que Bridget estava a recuar perante a roupa de Darcy.

A primeira reunião com este tema teve lugar em Vancouver, na Colúmbia Britânica, em 2002, disse Brian Miller, um dos autores do livro e fundador da loja online UglyChristmasSweaterParty.com, numa entrevista telefónica. "É difícil dizer o que desencadeou a mudança de perspetiva, mas penso que no momento em que alguém usou a peça de roupa de forma humorística, as pessoas começaram a ver o lado cómico da mesma e a pensar 'esta coisa que está no fundo do armário pode ser divertida, em vez de algo horrível que ninguém quer'", afirmou.

A partir daí, a popularidade da camisola feia tornou-se uma bola de neve.

Na década seguinte, a malha festiva evoluiu para "uma nova tradição natalícia", como Miller a descreveu. "Tornou-se o visco da nossa geração", acrescentou. "O que é bastante notável, se pensarmos bem."

Gigantes da moda rápida, como a Topshop, e retalhistas de gama alta, como a Nordstrom, começaram a encher as suas prateleiras e sites com designs espalhafatosos em cada época festiva. As lojas vintage e o Exército de Salvação capitalizaram a tendência aumentando os seus stocks de bonecos de neve felpudos e pulôveres de Pai Natal dançante. Até as lojas de moda aderiram. Em 2007, Stella McCartney lançou uma camisola alpina com tema de urso polar. A Givenchy seguiu-se em 2010 e a Dolce & Gabbana no ano seguinte.

2012 foi um ponto de viragem para a loucura das camisolas feias. A instituição de caridade britânica Save the Children lançou o Christmas Jumper Day, um evento de angariação de fundos que encorajava as pessoas a vestirem as suas camisolas mais ridículas. O jornal britânico The Telegraph descreveu o artigo como "o must-have desta estação", enquanto o New York Times noticiou corridas temáticas de camisolas feias de Natal, pub crawls e lojas electrónicas especializadas em expansão nos Estados Unidos. Simultaneamente, as malhas começaram a apresentar mais enfeites, sinos e pormenores malucos, atingindo o pico do kitsch.

As celebridades, de Taylor Swift a Kanye West, também aderiram à tendência. O apresentador de talk shows Jimmy Fallon até começou a apresentar um segmento regular chamado "12 Days of Christmas Sweaters" (12 dias de camisolas de Natal), que ainda hoje vai para o ar.

A ascensão das redes sociais só veio aumentar o estatuto de "It" da camisola feia. Hoje, competimos para mostrar o nosso amor pela camisola de Natal no Instagram, enquanto qualquer pessoa, desde o retalhista Target à cadeia de fast food Red Lobster (cujo UCS tem um bolso para manter a comida quente), e mais casas de moda oferecem as suas próprias versões da peça.

"Quando participei na minha primeira Festa da Camisola Feia, no início dos anos 2000, nunca teria previsto que a peça de vestuário iria arrancar desta forma", afirmou Miller. "Embora seja fácil perceber porquê: as camisolas feias podem ser usadas por qualquer pessoa - desde a minha filha no concurso de camisolas feias da escola até aos trabalhadores de escritório na festa de fim de ano. São democráticos. E são muito divertidas. O Natal pode ser bastante stressante - vestir algo ridículo pode ajudar a aliviar a pressão".

Este artigo foi publicado pela primeira vez em dezembro de 2019.

