Uma grande tempestade está a trazer neve no início da época para o oeste dos EUA este fim de semana

A tempestade começa no oeste dos EUA este fim de semana, trazendo consigo a primeira queda de neve significativa da estação para o Oeste Intermountain.

"A série de condições invulgarmente quentes e secas de outubro chegará a um fim abrupto hoje, quando uma potente frente fria trouxer vento, chuva, neve significativa nas montanhas e temperaturas muito mais frias com um forte congelamento", disse o Serviço Nacional de Meteorologia em Salt Lake City no sábado.

Avisos de tempestade de inverno e avisos de clima de inverno estão em vigor em oito estados do oeste no sábado, onde 1 a 2 pés de neve estão previstos para elevações acima de 7.000 pés. Esta neve pesada e húmida resultará em condições de condução perigosas e visibilidade reduzida.

Este sistema já trouxe ar frio, chuva e neve de maior altitude para o noroeste do Pacífico desde o início da sexta-feira, o que melhorou significativamente a qualidade do ar e a contenção de incêndios em toda a região.

Benéfico para os incêndios florestais e a qualidade do ar

Na quinta-feira, Portland, no Oregon, e Seattle ocupavam o primeiro e o segundo lugares, respetivamente, no que respeita à pior qualidade do ar entre as principais cidades do mundo, de acordo com o sítio Web IQAIR.

Atualmente, a qualidade do ar melhorou significativamente em todo o noroeste do Pacífico graças a uma forte frente fria que trouxe chuva recente e uma mudança de vento nas últimas 24 horas.

Em Seattle, caiu mais chuva na sexta-feira (0,32") do que em todos os meses de agosto e setembro.

Embora outubro registe, em média, mais chuva do que agosto e setembro em Seattle, este verão tem sido particularmente árido, com menos de meia polegada de chuva de julho a setembro, tornando esse período o mais seco de que há registo.

Um sistema secundário deslocar-se-á para o noroeste do Pacífico a partir de segunda-feira, trazendo ainda mais chuva para a região.

Vários incêndios florestais na região também foram contidos nas últimas 24 horas. Na quinta-feira, o número total de grandes incêndios florestais activos nos Estados Unidos era superior a 50, mas na manhã de sábado esse número baixou para 30.

Para grande parte do oeste dos EUA, os ventos fortes também serão uma preocupação à medida que este grande sistema de tempestades avança para leste. Isto significa que, antes da chegada da chuva ou da neve, os ventos poderão aumentar o potencial de propagação de incêndios e de poeiras.

"As condições amenas e secas, aliadas aos ventos fortes, também criarão preocupações quanto ao clima de incêndio", disse o Serviço Nacional de Meteorologia em Denver. "O pó soprado foi adicionado às grelhas de previsão a leste e a sul de uma linha que vai de Denver a Sterling, [Colorado]."

Dez estados estão sob vigilância e avisos de ventos fortes no sábado, onde os ventos podem chegar a 75 mph.

Tempestades severas no Midwest

O confronto de massas de ar - ar frio a assentar no Oeste e ar quente no Leste - também fornecerá os ingredientes para tempestades severas no Midwest e nas Planícies Centrais no domingo.

Mais de 10 milhões de pessoas no centro dos EUA e no Midwest estão sob a ameaça de tempestades severas no domingo. Existe um risco de nível 2 em 5 para tempestades severas e inclui Omaha e Lincoln no Nebraska e Sioux City no Iowa. Existe também um risco de Nível 1 que inclui Minneapolis, Kansas City e Des Moines.

Estas tempestades severas serão capazes de produzir granizo de grandes dimensões e rajadas de vento prejudiciais de domingo à noite até ao início de segunda-feira. Embora os tornados não sejam a principal ameaça, existe ainda uma pequena possibilidade de ocorrência de um ou dois nesta região.

A chuva, no entanto, será benéfica para os estados do centro dos EUA, como Oklahoma, Texas, Arkansas, Missouri e Kansas, que têm registado um agravamento das condições de seca nas últimas semanas.

"Prevê-se a ocorrência de precipitação benéfica generalizada de segunda a terça-feira em toda a região. Prevêem-se quantidades médias de 1 a 3 polegadas, com valores localmente mais elevados", disse o gabinete do NWS em Tulsa, Oklahoma.

Cem por cento do estado de Oklahoma encontra-se em condições de seca, estando Tulsa atualmente na categoria extrema.

Foi emitido um aviso de nível 2 em 4 para o risco de precipitação excessiva em partes do Oklahoma, Arkansas, sudoeste do Missouri e nordeste do Texas na segunda-feira, onde serão possíveis inundações repentinas.

Uma vez que a área tem estado tão seca, "a expetativa é que a precipitação seja geralmente benéfica e não problemática", observou também o Centro de Previsão do Tempo.

A chuva forte também será bem-vinda em toda a bacia do rio Mississippi a partir de segunda-feira, que está a lidar com níveis de água historicamente baixos nas últimas semanas.

Fonte: edition.cnn.com