A Flórida continua vigilante enquanto a tempestade tropical Milton se forma no Golfo, seguindo de perto o furacão Helene.

Tempestade tropical Milton surgiu no Golfo Ocidental na manhã de sábado, pouco depois de se transformar em uma depressão tropical, de acordo com o alerta especial do Centro Nacional de Furacões. Este é o Milton, a 13ª tempestade nomeada desta temporada, e está avançando antecipadamente - geralmente não aparece até 25 de outubro.

Milton é previsto para se intensificar, potencialmente levando a riscos severos para partes da Flórida Ocidental até a próxima semana.

À medida que Milton viaja para o leste e nordeste através do Golfo do México, espera-se que se intensifique rapidamente e alcance ou até ultrapasse a força de um grande furacão ao atingir a costa oeste da Península da Flórida no meio da semana, de acordo com o centro de furacões.

É provável que alertas de furacão e surto de tempestade sejam emitidos para várias partes da costa da Flórida até domingo, com precauções necessárias para potenciais surtos perigosos em áreas afetadas recentemente por Helene.

Chuva de proporções significativas pode afetar certas áreas do México nos próximos dias, seguida por chuva abundante na Flórida de sábado à tarde até o meio da próxima semana.

A contagem de mortes por Helene, que atingiu a Grande Curva da Flórida em 26 de setembro como uma tempestade de categoria 4, ultrapassou 200 mortes em seis estados. A tempestade deixou destruição em uma extensão de 500 milhas, incluindo enchentes catastróficas, ventos destrutivos e falta de energia.

Helene está entre as mais significativas tempestades do Golfo do México do século passado.

No momento, as previsões sugerem quantidades generalizadas de 4 a 6 polegadas de chuva para quase todo o estado, desde Gainesville até Key West, com regiões isoladas vendo até 10 polegadas de chuva até quinta-feira. Tampa já registrou mais de 20 polegadas de precipitação acima da média anual. Como resultado, Melbourne, Jacksonville, Naples e Fort Myers já experimentaram excesso de chuva superior a um pé neste ano.

Surto de tempestade representa um risco crescente para a Península da Flórida já a partir de terça ou quarta-feira. Além disso, ventos destrutivos, tornados e trombas d'água são esperados na próxima semana.

O centro de furacões alertou os moradores da Península de Yucatan, da Península da Flórida, das Ilhas Flórida e das Bahamas para ficarem atentos a qualquer potencial impacto ao longo do fim de semana e início da próxima semana.

Elisa Raffa, meteorologista da CNN, contribuiu para esta reportagem.

