Preparem-se mais uma vez, floridanos, outro furacão está iminente, após os recentes distúrbios causados pela Helene.

Enquanto o estado ainda limpa os estragos causados por Helene, que atingiu a Grande Curva da Flórida em 26 de setembro como um furacão de categoria 4 e deixou um rastro de destruição de 500 milhas com enchentes devastadoras e ventos fortes, agora ele enfrenta a Tempestade Tropical Milton.

Milton é esperado para "se intensificar rapidamente" à medida que se move para o leste e nordeste através do Golfo do México e pode atingir a força de um grande furacão quando atingir a costa oeste da Península da Flórida no meio da semana, de acordo com o Centro Nacional de Furacões.

A principal pergunta é quão rapidamente e em que medida Milton se intensificará, diz o centro de furacões. Milton é projetado para atingir a Flórida com ventos máximos de até categoria 3, 115 mph. Alertas de tempestade e furacão são prováveis para partes da costa da Flórida a partir de domingo, à medida que tempestades perigosas são esperadas em certas áreas já afetadas por Helene.

Independentemente dos detalhes, o centro de furacões prevê que um furacão poderoso com efeitos perigosos atingirá a costa oeste da Flórida em torno da metade da semana, trazendo chuva pesada para partes da Flórida no domingo e segunda-feira.

Milton se formou no Golfo Ocidental no sábado de manhã, apenas algumas horas depois de se tornar uma depressão tropical. O Centro Nacional de Furacões declarou que Milton está ocorrendo semanas antes do esperado, já que geralmente não ocorre até 25 de outubro. A tempestade é prevista para se tornar um furacão em cerca de 36 horas e um grande furacão em 72 horas, de acordo com o Centro Nacional de Furacões.

O Milton que se fortalece rapidamente tem o potencial de causar impactos significativos nas áreas da costa oeste da Flórida a partir de terça ou quarta-feira. Com pouca cisalhamento vertical do vento e temperaturas extremamente altas da água, Milton poderá ganhar força estável a rápida nos próximos dias.

Em resposta à tempestade iminente, o governador da Flórida, Ron DeSantis, declarou estado de emergência para 35 condados, de acordo com um comunicado de seu escritório. A tempestade pode atrasar os esforços de recuperação de Helene e impactar comunidades costeiras ainda em recuperação de Helene, segundo o comunicado.

A chuva pesada é uma preocupação crescente, diz o centro de furacões. Chuva de 5 a 8 polegadas é esperada em seções da Península da Flórida e das Ilhas, com totais localizados de até 12 polegadas. Essa chuva representa um risco de enchentes repentinas, urbanas e fluviais, além de enchentes fluviais leves a moderadas.

Também há um aumento do risco de tempestades para a Península Ocidental da Flórida a partir de terça ou quarta-feira. Ventos danosos, tornados e trombas d'água também são possíveis durante a próxima semana.

Autoridades alertam os residentes para se prepararem para outra tempestade potencialmente perigosa

Menos de uma semana se passou desde que Helene atingiu o estado, mas as autoridades na Flórida já estão alertando os residentes para se prepararem para outra tempestade potencialmente mortal, enquanto muitos ainda estão no processo de recuperação.

"Eis que vem outra vez", disse o departamento de polícia de Naples, na Flórida, alertando para preocupações com chuva pesada e enchentes a partir de domingo e continuando até o meio da próxima semana. As autoridades aconselharam os residentes a não dirigirem pelas ruas alagadas.

As autoridades de emergência da Flórida estão anunciando novamente os locais de distribuição de sacos de areia. Vários locais de sacos de areia estarão disponíveis em condados que podem ser impactados pela tempestade, anunciou a Divisão de Gestão de Emergências da Flórida no sábado.

A cidade de Fort Myers Beach alertou os residentes "para ficarem vigilantes e preparados" e disse que os sacos de areia estariam disponíveis na prefeitura.

"Those living in flood-prone areas should be aware that the town's stormwater system will not alleviate water seeping over seawalls from the back bay," a cidade disse em uma publicação no Facebook.

Na cidade de Sanibel, que recebeu mais de 50 polegadas de chuva e enchentes devido a Helene, os residentes e negócios foram aconselhados a começar a se preparar para os efeitos da tempestade "o mais rápido possível".

"Os residentes e negócios devem esperar que a Tempestade Tropical ou Furacão Milton provavelmente trará enchentes para Sanibel", disse a cidade em um comunicado no sábado. "Os residentes e negócios em áreas baixas de Sanibel, ou que não se sintam seguros em suas estruturas durante uma tempestade, devem considerar encontrar alojamentos alternativos antes da chegada da tempestade."

Desde que Helene atingiu a cidade, as equipes trabalharam incansavelmente para limpar as bocas de drenagem e os detritos e gerenciar os diques para aumentar a capacidade de armazenamento da água da tempestade, disse a cidade.

As autoridades de Sanibel encorajaram os residentes a limpar os detritos das áreas de drenagem perto de suas casas ou negócios antes de qualquer chuva pesada.

Outra área no caminho de Milton é o Condado de Pinellas, que relatou que mais de 28.000 propriedades foram danificadas ou destruídas por Helene. As autoridades disseram que ainda é cedo para dizer que impacto Milton terá no condado, mas os residentes poderão pegar sacos de areia nos sites do condado a partir de domingo.

Para ajudar com a remoção de detritos causada por Helene, o governador ordenou "Disaster Debris Management Sites and landfills in all counties affected by Hurricane Helene to remain open 24 hours a day for debris drop-off", disse o comunicado de seu escritório no sábado, acrescentando que o estado está trabalhando para garantir que tanto quanto possível dos detritos de Helene sejam limpos e descartados antes da tempestade iminente.

No condado de Pinellas, onde numerosos lares foram danificados ou destruídos por Helene, os habitantes desalojados que estão pegando os pedaços podem precisar enfrentar outra tempestade em breve.

"Some of us cry, some of us hug each other, and then we just put on our big woman pants and keep going," disse a moradora de St. Petersburg, Debbie Bright, à afiliada da CNN WFTS. Sua casa foi demolida e todas as suas posses atualmente estão armazenadas em um contêiner de 5 por 10 pés, ela revelou.

Bright disse que ficou totalmente chocada com a destruição que viu em sua área.

"I have four grandchildren and this is the only place they've ever known. They walk in, and they're crying because this was nanny and papi's house," disse Bright.

Estamos no sétimo dia aqui, e quando cheguei esta manhã, sentei-me numa cadeira e choramos, depois ficamos bem e depois choramos de novo, contou Bright à WFTS.

O único fator mantendo sua comunidade unida é o apoio dos vizinhos, mencionou Bright. A única esperança que ela tem agora é uma rápida recuperação para sua comunidade.

"É mais ou menos uma hora de cada vez, um dia de cada vez", disse Bright.

Os jornalistas da CNN Allison Chinchar e Elisa Raffa contribuíram para esta reportagem.

