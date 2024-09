Em caso de crise iminente, estes estádios da NFL serão transformados em abrigos temporários.

Em colaboração entre a NFL e a Agência Federal de Gestão de Emergências (FEMA), quatro estádios esportivos foram selecionados até agora para funcionar como abrigos, áreas de preparação, hospitais de emergência e centros de distribuição durante desastres naturais como furacões, tornados e enchentes.

Os estádios iniciais incluídos neste acordo são o MetLife Stadium (casa do New York Jets e New York Giants); Lumen Field (Seattle Seahawks); Acrisure Stadium (Pittsburgh Steelers); e Raymond James Stadium (Tampa Bay Buccaneers).

Mais um estádio, o SoFi Stadium, que abriga os Los Angeles Rams e Chargers, está atualmente sendo considerado para se juntar à lista.

A administradora da FEMA, Deanne Criswell, descreveu esta iniciativa como uma "oportunidade pioneira", convidando outros estádios a fazer o mesmo.

" Embora estejamos começando com a NFL, todos os estádios esportivos podem contribuir para suas comunidades durante crises ", afirmou Criswell. "Eu encorajo outras organizações e ligas a participar deste esforço colaborativo à medida que enfrentamos os desafios impostos pela crise climática ".

Historicamente, estádios de futebol serviram como sites de emergência improvisados; notavelmente, o Superdome em Nova Orleans foi utilizado como um último recurso abrigo durante o furacão Katrina em 2005, apesar das condições deterioradas após a falta de energia e o esgotamento dos suprimentos. Vários outros estádios também se tornaram centros para respostas à Covid-19 durante o auge da pandemia.

Reconhecendo o valor da extensa infraestrutura esportiva dos EUA durante os momentos de crise, a NFL aproximou-se do governo federal com uma proposta para utilizar seus estádios durante eventos climáticos extremos e outros desastres, desde que haja planejamento e coordenação adequados.

"Estádios são recursos comunitários essenciais, frequentemente empregados durante crises", afirmou a chefe de segurança da NFL, Cathy Lanier. "Esta designação destaca o papel significativo que os estádios desempenham em circunstâncias tanto ordinárias quanto desafiadoras".

Para obter a designação oficial como um site de emergência pelo governo federal, os estádios devem estar centralmente localizados, perto de rodovias principais e instalações de saúde como hospitais, serem acessíveis para pessoas com deficiências e capazes de distribuir rapidamente comida, água e assistência médica.

Durante tais desastres naturais, é crucial monitorar de perto as condições climáticas para garantir a segurança dos locais selecionados. Apesar de seu potencial para servir como sites de emergência, os estádios podem enfrentar desafios em fornecer apoio contínuo quando enfrentam períodos prolongados de falta de energia ou recursos esgotados.

Leia também: