A Flórida continua vigilante enquanto um novo perigo tropical se materializa no Golfo, seguindo de perto o furacão Helene.

Depressão Tropical 14 se desenvolveu no oeste do Golfo na manhã de sábado e é prevista para se transformar em Tempestade Tropical Milton nas próximas 24 horas, de acordo com o comunicado do Centro Nacional de Furacões. Este é o 13º nome dado, usando a letra 'M', e está avançando antecipadamente - geralmente aparece em 25 de outubro.

De acordo com a previsão do centro de furacões, a depressão é esperada para se fortalecer rapidamente enquanto viaja para o leste ou nordeste através do Golfo do México, potencialmente alcançando ou atingindo força de grande furacão enquanto se aproxima da costa oeste da Península da Flórida até o meio da semana.

Há um forte consenso entre os modelos de previsão do tempo de que este sistema continuará sua jornada para o leste, atingindo a costa oeste da Península da Flórida na quarta-feira.

Avisos de furacão, bem como de surto de tempestade, podem ser emitidos para certas áreas da costa da Flórida tão cedo quanto domingo.

De acordo com o NHC, independentemente de seu desenvolvimento, chuvas pesadas podem afetar certas partes do México nas próximas 48 horas e a maioria da Flórida do final deste fim de semana até o meio da próxima semana.

As consequências catastróficas de Helene, que fez terra firme como um furacão de categoria 4 em 26 de setembro na Big Bend da Flórida, levaram a mais de 200 mortes relatadas em seis estados. As autoridades temem que o número de mortos possa aumentar ainda mais.

Helene foi um dos furacões mais significativos que o Golfo do México viu neste século.

De acordo com a previsão atual, o estado pode esperar precipitações generalizadas de 4 a 6 polegadas em quase toda a sua extensão, desde Gainesville até Key West, com áreas isoladas recebendo até 10 polegadas de chuva até quinta-feira. Tampa já ultrapassou sua norma anual de chuva em mais de 20 polegadas. Cidades como Melbourne, Jacksonville, Naples e Fort Myers também têm um excesso de chuva de mais de um pé até agora neste ano.

Há também uma ameaça crescente de surto de tempestade para a Península Ocidental da Flórida a partir de tarde de terça ou quarta-feira. Ventos danosos, tornados e trombas d'água também são previstos para a próxima semana.

O centro de furacões aconselha as pessoas que residem na Península de Yucatan, na Península da Flórida, nas Ilhas Flórida e nas Bahamas a monitorar de perto este sistema neste fim de semana e início da próxima semana, mantendo um olho em qualquer potencial impacto.

O padrão atual de tempo sugere que a depressão pode trazer chuvas pesadas para certas partes do México nas próximas 48 horas. À medida que a depressão tropical ganha força, pode potencialmente levar a um surto de tempestade para a Península Ocidental da Flórida a partir de tarde de terça ou quarta-feira.

