Os comportamentos de furacões sofreram transformações, por isso, as nossas estratégias de preparação para furacões necessitam de modificação.

Para nos proteger dos perigos que aumentam, especialistas propõem que a preparação para furacões e a compreensão das pessoas sobre as tempestades devam se adaptar de forma proativa.

Como David Johnson, porta-voz da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, disse à ABC News, "Queremos garantir que as pessoas não estejam se tornando complacentes, que reconheçam que essas tempestades estão ficando mais fortes devido à mudança climática e que estejam respondendo de acordo."

Devo ficar ou partir?

Mais de 90% do aquecimento global nos últimos 50 anos ocorreu nos oceanos. Os furacões estão explorando essa energia adicional, ficando mais potentes mais rápido - até mesmo pouco antes de atingir a terra.

O fortalecimento rápido deixa pouco ou nenhum tempo para evacuação; autoridades e moradores costeiros que poderiam ter antecipado um furacão de categoria 1 durante a noite podem encontrar um furacão de categoria 3 ao acordar.

Furacões recentes, como o Hurricane Ian, que causou estragos na costa sudoeste da Flórida, são testemunho dessa tendência.

Oficiais de emergência podem optar por não emitir ordens de evacuação devido à intensificação rápida do furacão após o prazo de evacuação, disse Peter Davis, pesquisador de desastres da Universidade do Sul da Flórida.

Cada vez mais, moradores costeiros ficarão confinados em casa.

"Não temos exatamente dedicado os recursos e tempo necessários para determinar a maneira mais eficiente de educar o público sobre o que envolve se abrigar em casa durante um possível grande furacão", disse Davis à ABC News.

Isso pode incluir ter suprimentos e água suficientes para um período prolongado em caso de falta de energia. Também pode envolver adquirir um gerador de backup e um carregador solar para seu dispositivo móvel, sugeriu Davis.

Prepare-se para mais do que apenas um furacão

As temperaturas aumentaram em Louisiana após o Hurricane Claudette neste verão. O índice de calor ultrapassou 100 graus enquanto aproximadamente 2,2 milhões de clientes ficaram sem energia, incluindo ar-condicionado.

Os departamentos de emergência ficaram sobrecarregados com pacientes sofrendo de insolação.

Revisar os planos de preparação para incluir outros desastres extremos requer "diferentes níveis de tomada de decisão", disse Lisa Lopez, pesquisadora sênior da Iniciativa de Mudança Ambiental da Universidade de Stanford. Prepare-se como se fosse ficar preso por um período prolongado, aconselhou Lopez.

Armazene alimentos não perecíveis e garanta um local de armazenamento que não seja suscetível a enchentes. Reúna outros itens essenciais, bem como um kit de primeiros socorros.

"O pressuposto de que sempre tivemos nos Estados Unidos de que não seria mais do que 72 horas até a chegada da ajuda não é mais válido", disse Davis. "Portanto, as pessoas precisam garantir, na medida do possível, que tenham o maior número possível de suprimentos."

Por fim, aprenda sobre os locais dos abrigos oficiais em sua comunidade. Esses abrigos podem fornecer os itens essenciais para sobreviver, incluindo ar-condicionado, comida e um local seguro para dormir.

Respeite as categorias mais baixas

As categorias de furacões são baseadas na velocidade do vento da tempestade, ignorando o risco de maré alta ou enchentes.

"O tipo de impacto que estamos testemunhando, mesmo que falemos de um furacão de categoria 1, é diferente agora", disse Lopez, observando que os furacões de categoria 1 agora abrangem chuva intensa e também podem induzir uma maré alta generalizada.

Os cidadãos devem abandonar sua "percepção e orgulho, pensando que poderíamos lidar com isso" quando a tempestade é de categoria baixa, ela acrescentou.

"As ações (que podemos tomar) permanecem apropriadas, mas podem precisar ser intensificadas de diferentes maneiras", disse Lopez.

Reavalie suas fontes de informação

Com inúmeras fontes de notícias e dados, "a descentralização e democratização da informação é crucial", disse Thomas Smith, professor de ciência ambiental da Universidade da Geórgia. No entanto, deve ser confiável.

Ao fazer isso, Lopez sugeriu que você faça as seguintes perguntas a si mesmo: "Por que estou utilizando essa fonte de dados? Talvez eu use meu aplicativo de clima do meu smartphone todos os dias, mas isso realmente é o melhor aplicativo quando estou tomando decisões de vida ou morte sobre a preparação da minha família?"

Os especialistas enfatizam a importância de prestar atenção aos gerentes de emergência locais e monitorar os boletins meteorológicos e informações do Centro Nacional de Furacões ou do Serviço Nacional de Meteorologia.

"Conheça sua fonte", disse Lopez. "E dê a ela toda a sua atenção."

Devemos monitorar regularmente os boletins meteorológicos e atualizações de fontes confiáveis, como o Centro Nacional de Furacões ou o Serviço Nacional de Meteorologia, para ficarmos informados sobre potenciais tempestades. Além disso, à medida que a mudança climática está fazendo com que os furacões fiquem mais fortes e potentes, é crucial entender que até mesmo furacões de categoria 1 podem representar ameaças significativas, exigindo respostas apropriadas e potencialmente intensificadas.

Leia também: