Uma decisão das autoridades judiciais permite que o mercado de previsão Kalshi ofereça oportunidades de apostas nas próximas eleições americanas.

A plataforma Kalshi apresentou acordos de controle de poder congressional no final da tarde de quinta-feira, permitindo que cidadãos dos EUA apostem em qual partido governará a Câmara e o Senado em 2025. A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, alegando que tais apostas eram ilegais e poderiam corromper as eleições, contestou a decisão do juiz de permitir os contratos da Kalshi pouco depois de ser anunciada.

O juiz federal Jia Cobb, em Washington D.C., apoiou a Kalshi em seu conflito com a CFTC na semana passada e publicou sua decisão na quinta-feira, argumentando que a agência ultrapassou sua autoridade ao bloquear a Kalshi de oferecer esses contratos no ano passado.

Cobb afirmou em sua decisão: "Os contratos da Kalshi não estão relacionados a atividades ilícitas ou apostas. Eles envolvem eleições, que não estão incluídas". Ela também recusou o pedido do governo durante a audiência de quinta-feira para deter a Kalshi de oferecer contratos até que o recurso seja resolvido.

A Kalshi havia alertado que a implementação da decisão de Cobb teria um impacto severo, rotulando o pedido do governo como uma "tática para ganhar tempo" e "vencer na prática apesar de perder no tribunal", em documentos apresentados anteriormente nesta semana. A empresa também destacou o crescente popularity do Polymarket, um mercado de previsão offshore, não regulamentado e baseado em criptomoeda, desde o debate da CNN em junho.

A disputa legal entre a Kalshi e a CFTC, que começou em 2023, viu a Kalshi afirmar que os acordos servem ao interesse público ao oferecer previsões de dados eleitorais precisas e permitir a hedge de diferentes resultados. A CFTC argumentou que esses acordos constituem apostas ilegais e que não possui os recursos para supervisioná-los. Seu presidente, Rostin Behnam, também expressou preocupações de que os acordos eleitorais "eventualmente minariam e minariam a integridade do processo eleitoral".

A cofundadora da Kalshi, Luana Lopes Lara, comemorou a decisão na quinta-feira, anunciando no X: "ESTAMOS NO AR". A CFTC optou por não comentar.

A agência iniciou uma repressão mais ampla às apostas baseadas em eventos anteriormente neste ano, propondo regulamentações que proibiriam explicitamente contratos relacionados a resultados eleitorais, cerimônias de premiação e esportes, entre outros.

Behnam, citando um "aumento substancial na variedade de contratos de eventos marcados para negociação em exchanges registradas na CFTC", afirmou em uma declaração de maio que a participação da CFTC nesse tipo de contrato "levaria a CFTC, um regulador de mercado financeiro, além de sua autoridade e competência legislativa".

"Para ser franco, tais contratos colocariam a CFTC no papel de um enforcador eleitoral", acrescentou.

A vitória da Kalshi nessa batalha legal pode atrair mais empresas que oferecem mercados de previsão semelhantes, vendo a oportunidade de operar legalmente e evitar a fiscalização regulatória. A postura contínua da CFTC contra as apostas baseadas em eventos pode levar essas empresas a se estabelecer em jurisdições menos rigorosas com esse tipo de acordo.

