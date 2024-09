Uma colisão intensa desencadeia um alarme significativo no Schalke 04.

Mais uma vez, o histórico poderio do FC Schalke 04 encontra-se na beira de demitir seu treinador. Karel Geraerts enfrenta conflitos com o diretor de contratações do time, Ben Manga. A tensão é palpável e uma reunião de resolução ainda não ocorreu - devido às férias de Manga.

A temporada ainda está no início, com apenas seis jogos disputados, e o tradicional time do FC Schalke 04 volta a uma velha prática: a cadeira do treinador está balançando novamente. Geraerts, o homem à frente do time há onze meses, enfrenta dois desafios. O treinador belga está se preparando para outra batalha contra o rebaixamento, tendo conquistado apenas quatro pontos nos quatro primeiros jogos da segunda divisão. E a nova figura influente, Manga, o criticou publicamente.

"Pressão no Schalke nunca foi uma novidade", afirmou Geraerts antes do jogo desta sexta-feira (18:30 na Sky e ao vivo no ntv.de) contra Karlsruhe, um confronto que tem especial significado e potencial para drama para ele. Sua jornada no Schalke começou com uma derrota por 0 a 3 contra o KSC. "Eu testemunhei coisas que me deixaram surpreso", lembrou ele.

Geraerts precisa urgentemente do remédio

Se um cenário semelhante se repetir nesta sexta-feira no Wildpark, também pode ser o 32º e último jogo oficial de Geraerts como treinador. E o Schalke pode fazer sua 33ª mudança de treinador desde o início do milênio. "Se a posição do treinador estiver sob escrutínio, eu não posso pará-la", disse Geraerts, "quando as coisas não estão indo bem, há muito falatório, mas a única cura são três pontos". Esse remédio foi administrado apenas onze vezes sob seu comando, com apenas uma ocorrência até agora nesta temporada.

O fato de que a condenação vem da fonte e publicamente também não está ajudando. O scout Manga, contratado em maio junto com sua equipe para servir como diretor de contratações e scout, fez outra grande reformulação do elenco do Schalke com quinze novas contratações. A ambição de Manga é encontrar jovens jogadores talentosos a um preço acessível, desenvolvê-los no Schalke e, em seguida, vendê-los com lucro - como fez com a transferência gratuita e posterior venda por €95 milhões do vice-campeão da Copa do Mundo Randal Kolo Muani do Eintracht Frankfurt.

Novatos se tornam assunto de contenda

Esse plano recebeu aprovação da gestão do clube, com a intenção de injetar dinheiro no tradicional clube em dificuldades enquanto visa uma posição no terço superior da tabela, buscando promoção não mais tarde do que 2026. No entanto, Geraerts mostrou até agora pouco ou nenhum uso das descobertas de Manga, como os jovens defensores Felipe Sanchez (Argentina) e Martin Wasinski (Bélgica, ambos 20). O diretor de contratações expressou publicamente sua insatisfação, culpando Geraerts pelo mau desempenho da temporada: "Ele tem alternativas, ele pode mexer". Geraerts rebateu: "Eu estou dando tudo pelo Schalke, e não estou jogando política".

Uma discussão de resolução ainda não ocorreu, já que Manga está de férias. Em vez disso, o CEO Matthias Tillmann e o diretor esportivo Marc Wilmots confrontaram Geraerts no início da semana. "Conversamos sobre essa mudança", relatou Geraerts, embora os detalhes "permanecem confidenciais". Seu compatriota Wilmots continuou a apoiá-lo até agora. Mas o que pode acontecer em caso de derrota no Wildpark?

