Uma colisão dramática determina o pódio da Fórmula 1 em Baku

No Grande Prêmio de Fórmula 1 em Baku, o campeão Verstappen ficou para trás enquanto Norris o ultrapassava. Na frente, Leclerc e Piastri travavam uma batalha acirrada pela vitória. No entanto, Leclerc decidiu desacelerar, dando a Sainz e Perez a chance de pontuar. Infelizmente, sua competição chegou ao fim na penúltima volta, quando colidiram e bateram no guardrail.

Nesta corrida, foi Piastri, na McLaren, quem conquistou a vitória no Azerbaijão. Leclerc, apesar de seus melhores esforços na Ferrari, teve que se contentar com o segundo lugar. Russell, da Mercedes, ficou em terceiro, após uma colisão emocionante envolvendo Pérez, da Red Bull, e Sainz, da Ferrari, perto do final da corrida. Embora Verstappen fosse o campeão defendente, ele conseguiu apenas ficar em quinto lugar na segunda Red Bull. Apesar de ter partido da 15ª posição, Norris, na McLaren, teve um desempenho poderoso, subindo para o quarto lugar e reduzindo a diferença na competição do campeonato.

