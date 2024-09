- Uma catástrofe iminente se aproxima: uma ponte sucumbe em Dresden.

A famosa Ponte Carol de Dresden serve como uma rota importante, cortando a cidade pelo centro ao atravessar o Elba. Surpreendentemente, durante a madrugada, partes desta ponte cederam, revelando a cidade por um triz de uma catástrofe potencial. Centenas de carros, bondes, ciclistas e pedestres utilizam regularmente esta ponte, sendo uma das quatro que cruzam o Elba na cidade. Felizmente, até agora, não foram relatados incidentes de feridos ou mortos. A polícia está tratando o evento como um acidente, sem qualquer indicação de atividades suspeitas.

A Autoridade de Transporte de Dresden confirmou que não havia bondes utilizando a ponte quando o incidente ocorreu, garantindo a segurança de passageiros e veículos. Os bondes 3 e 7 costumam atravessar a ponte, mesmo nas primeiras horas.

Falha completa do aquecimento distrital

O incidente resultou em danos à passagem para pedestres, à via para ciclistas e às trilhos dos bondes, de acordo com o relatório do Corpo de Bombeiros de Dresden. Uma extensão de 100 metros foi danificada, levando a uma fenda de 1 metro de largura na extremidade da cidade antiga da ponte. Como consequência, todo o sistema de aquecimento distrital da cidade falhou, com partes da margem do rio submersas devido às enchentes.

Perigo iminente de desabamento adicional

A causa exata do desabamento parcial da Ponte Carol por volta das 3h da manhã ainda não está clara. No entanto, o Corpo de Bombeiros considera que há um risco iminente de desabamento adicional. "Esperamos que outras partes da ponte desabem", alertou um porta-voz do Corpo de Bombeiros na manhã de quarta-feira, pedindo às pessoas que mantenham distância da ponte. "Há um perigo para a vida nas proximidades da ponte". Uma equipe de drones está atualmente avaliando a situação para determinar a extensão dos danos. Não foram relatados mortos ou feridos quando parte da ponte desabou nas primeiras horas da manhã.

Desordem prevista no horário de pico

A área estava tranquila pela manhã, mas espera-se grandes perturbações durante os horários de pico, com bondes e veículos sendo desviados. Consequentemente, a via fluvial federal e a ciclovia do Elba, bem como a margem do rio, foram fechadas de acordo com a atualização da polícia. "Atualmente, especialistas de vários setores, a administração da cidade e todas as partes envolvidas estão se reunindo para discutir as ações futuras", informou o Corpo de Bombeiros.

Planos de renovação iminentes para a ponte

A seção desabada da Ponte Carol estava prevista para ser renovada no ano seguinte. Outras partes da ponte foram reabertas ao trânsito em março de 2024, após uma grande renovação. O site da cidade de Dresden indica que um ensaio de tráfego também estava programado para ser realizado na ponte até o final do ano, com o objetivo de aumentar a segurança para ciclistas e pedestres. O ensaio e o projeto foram temas de intensos debates.

Os serviços de emergência foram colocados em alerta máximo devido ao perigo iminente de desabamento adicional da Ponte Carol. Os moradores e visitantes da cidade foram aconselhados a evitar a área até novo aviso devido ao perigo para a vida.

