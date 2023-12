Uma breve história da humilde cadeira de plástico (e o seu futuro sem óleo)

Ao mesmo tempo, os plásticos criaram um mundo contaminado e tóxico que precisa de ser reconsiderado e resolvido.

Há uma grande esperança nos plásticos biodegradáveis, nos plásticos 100% reciclados, nos plásticos derivados da cana-de-açúcar, nos plásticos de origem vegetal e noutras fontes renováveis (curiosamente, estas eram utilizadas na produção de plásticos no início do século XX). A nova investigação e as novas tecnologias podem continuar a moldar um mundo progressivo de materiais plásticos, mas com resultados ambientalmente responsáveis e sustentáveis.

Um dia viveremos num mundo fantástico, plástico e tecnorgânico. Mas, por agora, vamos apreciar o que temos e fazer uma rápida viagem pela história da cadeira de plástico.

