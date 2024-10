Uma besta econômica de três cabeças avança para a campanha presidencial

Os desenvolvimentos recentes não estão fazendo nenhum favor à economia dos EUA, que, apesar de sua robustez em vários aspectos, encontra-se Currently in a delicate situation.

Esses desenvolvimentos servem como armas políticas para republicanos que buscam retratar a vice-presidente como parte de uma administração ineficaz que deixou os consumidores americanos lutando com preços altos (ignorando o crescimento contínuo de empregos e gastos dos consumidores há mais de três anos).

O ex-presidente Trump não perdeu a oportunidade de empurrar a culpa para seu oponente, na esperança de que o eleitorado ignore a desordem de seu próprio governo. "O mundo está pegando fogo e saindo do controle", declarou na terça-feira.

Representantes de Harris, que interagiram com primeiros respondentes na Geórgia na quarta-feira, permaneceram em silêncio sobre o assunto.

É importante notar que nenhum indivíduo ou administração é exclusivamente responsável por esses eventos. No entanto, nesta eleição altamente disputada, onde os candidatos republicano e democrata estão virtualmente empatados e o eleitorado está focado no bem-estar da economia, as imagens desta semana parecem mais desfavoráveis para o partido no poder.

Problemas de preços

A queda nos preços da gasolina dos EUA deveria ter sido um alívio para Harris, já que os consumidores tendem a associar o preço na bomba com o partido na Casa Branca.

Os preços eram esperados para cair abaixo de $3 em média antes do final de outubro. No entanto, a escalada repentina de conflitos no Oriente Médio na terça e quarta-feira fez os preços do petróleo global dispararem, o que pode levar a preços mais altos para motoristas americanos.

Haverá mais aumentos de preços se a greve dos portos da Costa Leste, que começou na terça-feira, se prolongar além de uma semana.

Essa paralisação trabalhista está obstruindo a entrega de uma ampla gama de produtos em quase todos os portos de carga da Costa Leste, desde o Maine até o Texas. De acordo com algumas estimativas, a greve pode sugar $5 bilhões da economia por semana. Quanto mais ela persistir, maior a probabilidade de os consumidores sentirem o impacto através de faltas nos supermercados e preços inflacionados.

Em uma carta à Casa Branca na semana passada, líderes empresariais destacaram a necessidade de prevenir uma greve ou qualquer outra interrupção, afirmando: "A última coisa que a cadeia de suprimentos, empresas e empregados precisam é de uma greve ou outras interrupções".

Incerteza no mercado de trabalho

Enquanto isso, desastres estão se acumulando no Sudeste, deixando pelo menos 180 mortos em seu rastro desde que o furacão Helene atingiu a região na semana passada. As estradas permanecem fechadas e há falta de energia em toda a Carolina do Norte, Carolina do Sul, Flórida e Tennessee até quarta-feira. Embora seja difícil quantificar o impacto econômico desse desastre neste momento, a Moody's prevê que os danos possam chegar a $34 bilhões.

O furacão resultará em demissões temporárias e férias forçadas à medida que as empresas se reorganizam. Essas demissões, em conjunto com demissões semelhantes causadas pelo greve da Boeing e pela greve dos portos, podem resultar em um relatório desanimador sobre empregos em outubro, agendado para ser lançado na primeira sexta-feira de novembro - quatro dias antes das eleições.

Pense nisso: nos últimos quatro anos, os EUA tiveram uma taxa impressionante de crescimento de empregos, recuperando-se da recessão pandêmica de curta duração e concedendo à administração Biden um registro notável para se apoiar em sua mensagem pró-trabalho.

No entanto, as greves simultâneas e o furacão Helene podem colocar essa sequência em risco.

"Se a greve da Boeing e a greve dos portos continuarem pela segunda semana de outubro, o crescimento de empregos em outubro pode ser negativo", afirmaram analistas da Oxford Economics na quarta-feira.

O crescimento negativo de empregos é uma raridade neste país desde dezembro de 2020, durante o último mês da administração Trump. Embora qualquer demissão em outubro provavelmente seja transitória, o momento do relatório é particularmente infeliz para a campanha de Harris.

Os líderes empresariais expressaram preocupação sobre o potencial impacto da greve dos portos da Costa Leste nos preços e na economia, instando a Casa Branca a prevenir quaisquer interrupções.

Apesar da taxa impressionante de crescimento de empregos nos últimos quatro anos, as greves simultâneas e o furacão Helene podem representar uma ameaça à manutenção de um relatório de empregos positivo antes das eleições.

Leia também: