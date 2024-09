Uma alteração meteorológica incomum leva o deserto do Saara a tornar-se exuberante e verdejante.

Recentemente, observações por satélite documentaram a flora em expansão em regiões anteriormente áridas do sul do Saara, após tempestades anormais. Este padrão climático inesperado resultou também em enchentes catastróficas. A análise científica sugere que o aquecimento global, principalmente devido à poluição de combustíveis fósseis, está contribuindo para tornar tais ocorrências mais prováveis.

O satélite MODIS da NASA capturou imagens da expansão da vegetação (indicada pela coloração verde) sobre a África em 12 de setembro de 2024, em comparação ao mesmo dia em 2023. A extensão da vegetação expandiu-se significativamente em áreas como o Níger e o Chade, e está muito mais vibrante logo acima da linha do equador em lugares como a República Centro-Africana. Normalmente, as chuvas no norte da África aumentam de julho a setembro durante a estação chuvosa da Monção do Oeste Africano.

A anomalia climática pode ser atribuída a um aumento nas condições de tempestade quando o ar tropical próximo à linha do equador colide com o ar quente e seco do continente norte. Esta tempestade, conhecida como Zona de Convergência Intertropical, costuma se deslocar para o norte durante os meses de verão do Hemisfério Norte. Em contrapartida, ela costuma mergulhar abaixo da linha do equador durante o período mais quente do Hemisfério Sul.

No entanto, desde meados de julho, esta zona parece ter se deslocado para o norte mais do que o habitual, empurrando tempestades para o sul do Saara, afetando o Níger, Chade, Sudão e até a Líbia, de acordo com os dados do Centro de Previsão do Clima da NOAA.

Como resultado, essas áreas do Deserto do Saara receberam chuvas que são pelo menos duas vezes a média normal, chegando a mais de seis vezes o nível esperado em alguns casos.

Dois fatores principais podem ter contribuído para esse deslocamento bizarro para o norte, de acordo com Karsten Haustein, pesquisador climático da Universidade de Leipzig, na Alemanha.

A transição do El Niño para a La Niña pode ter influenciado a migração para o norte desta zona durante o verão de 2024, sugeriu Haustein. O El Niño, caracterizado por temperaturas anormalmente altas no Pacífico equatorial, geralmente resulta em condições mais secas do que o normal na África Ocidental e Central. Em contrapartida, a La Niña ou uma La Niña em desenvolvimento pode ter efeitos opostos.

A mudança climática constitui o outro fator significativo.

"A Zona de Convergência Intertropical, causa do 'verdescimento' da África, se move para o norte à medida que o mundo fica mais quente", explicou Haustein. "A maioria dos modelos sugere que isso é o caso".

A imagem por satélite do MODIS da NASA mostra a extensão da vegetação (colorida em verde) sobre a África em 12 de setembro de 2024 em comparação ao mesmo dia em 2023. A vegetação alcança muito mais ao norte em 2024 em lugares como o Níger e o Chade e é mais luxuriante (verde mais escuro) logo acima da linha do equador em um lugar como a República Centro-Africana. Um estudo publicado na revista Nature em junho indicou que haveria mais frequentes deslocamentos para o norte desta zona nas próximas duas décadas à medida que os níveis de dióxido de carbono, um subproduto da poluição de combustíveis fósseis, aumentam e o mundo esquenta.

Um presságio sinistro

Este deslocamento anormal não está apenas transformando desertos em verde, mas também afetando negativamente a temporada de furacões do Atlântico e vários países africanos nos últimos meses.

Países com chuvas abaixo da média, como a Nigéria e o Camarões, estão sofrendo com menos chuva do que o normal, com apenas 50 a 80% de sua precipitação habitual desde meados de julho, de acordo com os dados do CPC.

Enquanto isso, regiões mais secas, como o Níger, Chade, Sudão, Líbia e Egito do Sul, receberam mais de 400% de sua precipitação típica desde meados de julho, de acordo com os dados do CPC.

Essas chuvas significativas causaram enchentes devastadoras no Chade, afetando quase 1,5 milhão de pessoas e causando pelo menos 340 mortes, de acordo com um briefing da ONU.

Da mesma forma, as enchentes mataram mais de 220 pessoas e deslocaram milhares no

